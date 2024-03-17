الطن عريض الحبة بـ28700 جنيه.. استقرار أسعار الأرز فى الأسواق

استقرت أسعار الأرز للجملة في السوق المحلية، اليوم الأحد، لدى التجار والمستهلك والتموين، وذلك عقب عدد من الارتفاعات والهبوط المتتالي خلال تعاملات الأسبوع، وسط زيادة بالمعروض في الأسواق، وإتاحة للسلع والمنتجات الغذائية.

أسعار الأرز فى الأسواق اليوم

ويستعرض "الدستور" في السطور التالية أسعار الأرز، اليوم الأحد 17 مارس 2024، في الأسواق المحلية، حيث استقرت أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة» بالأسواق المحلية لتسجل 18.300 جنيه للطن، وشهدت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة» ثباتًا ليبلغ سعر الطن 17.700 جنيه، ووصلت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%» إلى 28.700 جنيه للطن، وشهدت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%» استقرارًا لتبلغ نحو 27.500 جنيه للطن.

سعر الأرز التموينى

تطرح وزارة التموين الأرز بسعر 14.5 جنيه على البطاقة التموينية، كما طرحت الوزارة نوع أرز هندي آخر بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 30 جنيهًا في الأسواق، بالإضافة إلى طرحها عددًا من أنواع الأرز البلدي بسعر 30 جنيهًا، ضمن سلع مبادرة خفض السلع بجميع المنافذ والسلاسل التجارية.

كما خفضت المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار كيلو الأرز الأبيض المحلي إلى 30 جنيهًا للكيلو بدلًا من 35 جنيهًا، بالإضافة إلى قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بطرح الأرز على بطاقات التموين بأسعار 12.60 جنيه للكيلو.

سعر كيلو الأرز

استقرت أسعار وزن كيلو الأرز للمستهلك عند 35 جنيهًا.

وكانت وزارة التموين قد أجرت شراء نحو 50 ألف طن أرز هندي خلال 2023، كما أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن مناقصة لاستيراد أرز هندي أبيض طبيعي تام الضرب قصير الحبة، ويكون بنسبة كسر 10%، من إنتاج المحصول الجديد 2024/2023، معبأ بعبوات أوزان 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين.