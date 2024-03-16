أسعار الكنافة والقطايف في رمضان 2024 "حاضرة في كل بيت مصري"

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الكنافة والقطايف، إذ يعتبر هاتان الحلويتان من الأطعمة الهامة الرئيسية خلال هذا الشهر الفضيل والتي يحرص الكثير من المصريين على جلبها على موائدهم، ويتساءل الكثير عن أسعار الكنافة والقطايف هذا العام حيث تختلف أسعار هذه الحلويات من مكان إلى آخر، وتتفاوت أيضًا بحسب الجودة والإضافات عليها.

أسعار الكنافة والقطايف

يتميز شهر رمضان المبارك في مصر بحرص الأسر على تواجد الحلويات الشرقية على مائدة الإفطار، سواء كانت للعزومات أو لأفراد العائلة وغالبًا ما تتولى الأمهات إعداد هذه الحلويات في المنزل، بينما يفضل البعض الآخر شرائها جاهزة من المحلات لتوفير الوقت والجهد.

وخلال شهر رمضان، تتنوع الحلويات المقدمة في المحال الشهيرة، حيث يفضلها البعض بعد الإفطار كما يحرص الكثيرون على شرائها لتقديمها كهدايا للأصدقاء والأقارب.



أسعار الكنافة والقطايف 2024

وما تعرف بالكنافة البلدي "النيئة" فلم يختلف سعرها كثير حيث يتراوح سعر كيلو الكنافة والقطايف ما بين 30 إلى 40 جنيهًا، أما بالنسبة للجلاش، فإن سعره يتراوح بين 20 إلى 30 جنيهًا في معظم المحلات.



أسعار الكنافة المحشوة

سعر كيلو الكنافة رول: 145 جنيهًا.

فورمة كنافة كريمة وسط: 195 جنيهًا.

سعر كيلو الكنافة السادة: 125 جنيهًا.

سعر كيلو الكنافة بالمكسرات: 200 جنيه.

سعر ميكس غوايش كنافة نوتيلا ولوتس صغير: 150 جنيهًا.

سعر ميكس غوايش كنافة نوتيلا ولونس كبير: 280 جنيهًا.



سعر القطايف هذا العام

أما أسعار القطايف الجاهزة فتختلف في سعرها بناء على نوع "الحشو"، فيبدأ سعر القطايف المحشية بجوز الهند والزبيب من 120 جنيهًا، بينما تبدأ أسعار القطايف المحشية بالشوكولاتة من 250 جنيهًا، وتبدأ أسعار القطايف المحشية بالمكسرات من 300 جنيه، ومن الممكن أن تصل أسعار القطايف المحشية بالفستق إلى 2000 جنيه للكيلو، وهذا بسبب استخدام القطايف لكميات أكبر من المكسرات مقارنة بالكنافة.



أسعار حلويات رمضان 2024

بلغ سعر بلح الشام بالكريمة بسعر 125 جنيهًا للحجم الصغير، بينما يبلغ سعر بلح الشام الصغير نحو 105 جنيهات وسعر البسبوسة بالبندق بسعر 130 جنيهًا، فيما تُعرض صوابع زينب بسعر 75 جنيهًا وبالنسبة لطبق فورمة بيبوسة السادة بحجم صغير، يصل سعره إلى 165 جنيهًا.