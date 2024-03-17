استقرار أسعار صرف الدولار وتراجع اليورو والاسترلينى فى بداية التعاملات الأسبوعية

استقرت أسعار صرف الدولار وتراجع اليورو والاسترليني مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات، اليوم الأحد، وبداية التعاملات الإسبوعية في البنوك المصرية.

ففي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، سجل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري 47.80 جنيه للشراء، و47.90 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 47.79 جنيه للشراء، و47.89 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الدولار في البنك التجارى الدولي 47.75 جنيه للشراء، و47.85 جنيه للبيع.

متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري



وفي البنك المركزي المصري.. سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 47.76 جنيه للشراء، و47.90 جنيه للبيع.

تراجع أسعار صرف اليورو والأسترليني

وبالنسبة للعملات الرئيسية، تراجعت أسعار صرف العملة الأوروبية "اليورو" ما بين 22 - 28 قرشًا شراء وبيع في البنوك المصرية.. ففي البنك الأهلي سجل اليورو 51.97 جنيه للشراء، 52.20 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 52.96 جنيه للشراء، و52.19 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي 51.92 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري سجلت العملة الأوروبية 52.24 جنيه للشراء، و52.40 جنيه للبيع.

كما تراجعت أسعار صرف الجنيه الاسترليني تراجعًا ملحوظًا.. ففي البنك الأهلى سجل الإسترليني 60.83 جنيه للشراء، و61.11 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل الإسترليني 60.81 جنيه للشراء، و61.99 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل الإسترليني في البنك التجاري الدولي 60.76 جنيه للشراء، و61.04 جنيه للبيع.. وفي البنك المركزي المصري سجل 61.18 جنيه للشراء، و61.36 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية

وعربيًا.. سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 12.73جنيه للشراء، و12.77 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي سجل 13.02 جنيه للشراء، و13.04 جنيه للبيع، والدينار الكويتي سجل 155.01 جنيه للشراء، و155.86جنيه للبيع.

ويعني قرار مرونة سعر الصرف تحرير السعر وتركه لقوى السوق "العرض والطلب" مع رفع سعر العائد للحد من الدولرة والطلب غير الحقيقي والمضاربة على العملة الأجنبية.