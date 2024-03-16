السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الدولار اليوم 16 مارس 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

شهد سعر الدولار اليوم السبت 16 مارس 2024 الموافق 6 من شهر رمضان 1445 استقرارًا خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، ونتيجة لذلك ينشر "الدستور" خلال السطور التالية سعر الدولار اليوم في البنوك. 

سعر الدولار اليوم السبت 16 مارس 2024 في مصر 

سعر الدولار اليوم السبت 16 مارس 2024 سجل استقرارًا خلال منتصف التعاملات في البنك المركزي المصري، حيث بلغ نحو 48.71 جنيهًا للشراء، و48.85 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

استقر سعر صرف الدولار اليوم السبت خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث بلغ متوسط سعره 48.71 جنيهًا للشراء، و48.85 جنيهًا للبيع. 

سعر الريال السعودي اليوم السبت 16-3-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري

تحديث لحظي سعر الذهب اليوم 6 رمضان 2024 في مصر بالجنيه والدولار

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر الدولار اليوم السبت الموافق سادس يوم رمضان و16 مارس 2024 نحو 50.50 جنيه للشراء مقابل 50.60 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

سعر الدولار اليوم البنك الاهلي

سجل سعر الدولار اليوم السبت الموافق 16 مارس 2024 استقرارًا في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ 48.75 جنيهًا للشراء، و48.85 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار اليوم السبت في البنك التجاري الدولي 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

txt

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 16-3-2024 في مصر

txt

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر 2024 مقابل الجنيه المصرى والدولار والليرة

أسعار العملات في مصر اليوم

أسعار العملات الأجنبية، خلال منتصف التعاملات وهناك قائمة بالأسعار وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري. 

بلغ سعر الدولار 48.73 جنيهًا للشراء، و48.83 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر اليورو 53.27 جنيهًا للشراء، و53.40 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر جنيه الاسترليني 62.33 جنيهًا للشراء، و62.47 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي 12.99 جنيهًا للشراء، و13.02 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر الدينار الكويتي 158.65 جنيهًا للشراء، و159.03 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر الدرهم الاماراتي 13.26 جنيهًا للشراء، و13.29 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر الفرنك السويسري 55.59 جنيهًا للشراء، و55.73 جنيهًا للبيع.

 

اقرأ أيضا 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 16-3-2024 في مصر

سعر الدولار اليوم الدولار اليوم سعر الدولار الدولار البنوك المصرية البنك المركزي المصري سعر الدولار مقابل الجنيه

مواد متعلقة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 16-3-2024 في مصر

الأكثر قراءة

عاجل|تركيب كاميرات فى سيارات الأجرة.. هل يمكن تطبيق ذلك بعد واقعة "فتاة الشروق"؟

أسماء المصابين فى حريق استديو الأهرام

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

شقيق عمرو عبدالجليل يثير الجدل عبر السوشيال ميديا.. ما القصة؟

مَن يحكم غزة؟.. تصاعد الخلافات داخل إسرائيل بسبب خطة ما بعد الحرب

التفاصيل الكاملة لجلسة حسين لبيب مع جوميز مدرب الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

محمد عبدالعزيز

هكذا يكون الوداع لائقًا

د.كريمة الحفناوى

اجتياح رفح.. تهجير قسرى

إبراهيم عبدالفتاح

سبتمبر 59

إبراهيم عبدالفتاح

سبتمبر 59

محمد قدري

من حقنا أن نفخر.. الجميع يشيد

ماجد حبته

موقف إسبانيا المتوازن

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة

دراسات علمية تثبت بالأرقام صحة أرقام ضحايا العدوان على غزة