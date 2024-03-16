تحديث لحظي سعر الذهب اليوم 6 رمضان 2024 في مصر بالجنيه والدولار

تزايدت عمليات البحث حول سعر الذهب اليوم السبت ٦ رمضان ٢٠٢٤ في مصر بالجنيه المصري والدولار خلال الساعات الحالية من جانب المواطنين فقد شهد سعر الذهب استقرارًا نسبيا في هذه الساعات.



وقد استقر سعر الذهب اليوم، السبت ١٦مارس ٢٠٢٤، في بداية التعاملات، بعد آخر انخفاض سجله، إذ تراجع عيار ٢١ الأكثر تداولًا أمس الأربعاء بقيمة ١٢٠ جنيهًا.



تحديث لحظي.. سعر الذهب اليوم السبت ٦ رمضان ٢٠٢٤ في مصر بالجنيه المصري والدولار

نعرض للقراء سعر الذهب اليوم السبت ٦ رمضان ٢٠٢٤ في مصر بالجنيه المصري والدولار حيث سجل سعر الذهب عيار ٢٤، فقد سجل اليوم السبت ١٦ مارس ٢٠٢٤، نحو ٣٣٤٢.٧٥ جنيه.



سعر جرام الذهب عيار ٢١





بينما سجل سعر الذهب من عيار 21، اليوم السبت ١٦ مارس٢٠٢٤، عند ٢٩٢٥ جنيه، وسجل سعر جرام الذهب عيار ١٨ نحو ٢٥٠٧٠٢٥ جنيه.





سعر الجنيه الذهب اليوم السبت



وقد سجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت ١٦ مارس ٢٠٢٤، نحو ٣٣٤٢ جنيه.



سعر الذهب اليوم فى مصر للبيع والشراء





بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار ٢٤ نحو ٣٣٤٢٠٢ جنيهًا، وتداول سعر جرام الذهب عيار ٢١ عند ٢٩٢٥ جنيهًا، وقد وصل سعر جرام الذهب عيار ١٨ إلى ٢٥٠٧،٢٥ جنيهًا، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار ١٤ نحو ١٩٥٠ جنيهًا.





سعر الذهب في مصر بالمصنعية



وخلال هذه الأيام فقد يختلف سعر الذهب بالمصنعية في مصر من مكان لآخر ومن محافظة لأخرى، وأيضًا منصاغة لأخرى حيث تتراوح المصنعية بين ١٥٠ إلى ٢٠٠ جنيه للجرام الواحد، لحساب سعر جرام عيار 21 بالمصنعية، حيث يتم إضافة ١٥٠ أو ٢٠٠ جنيه على السعر الأصلي اليوم ٢٩٢٥ جنيه مع إضافة دمغة لليعار تتراوح بين ٥٠ إلى٧٠جنيه حسب محل الصاغة والمكان الذي يباع فيه الذهب.





سعر أوقية الذهب عالميًا اليوم السبت





وبعد معرفة سعر الذهب في مصر بالجنيه المصري والدولاروعالميًا، فقد استقر سعر الذهب عالميا في البورصة ١٦ مارس 2024، عند 2174 دولارًا.

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