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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

سعر الذهب فى مصر اليوم الجمعة 15-3-2024 بالجنيه المصرى والدولار

الذهب
الذهب

انخفاض جديد عاد ليشهده سعر الذهب في مصر مع بداية شهر رمضان 2024 الأمر المبشر للكثير من المقبلين على الزواج ولمن يسعى لحفظ أمواله في الذهب خاصة السبائك والجنيهات الذهبية.

 

نعرض في التقرير التالي سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 15-3-2024 بالجنيه المصري والدولار في آخر تحديث للأسعار على منصات تداول أسعار الذهب.

 

سعر الذهب في مصر اليوم 

سعر الذهب عيار 24

3354.25 جنيه بيع

3297.25 جنيه شراء

 بانخفاض جديد قدره 17.25 جنيه 

 

سعر الذهب عيار 22

3074.75 جنيه بيع

3022.5 جنيه شراء 

بانخفاض جديد قدره 15.75 جنيه 

 

سعر الذهب عيار 21

2935 جنيه بيع

2885 جنيه شراء

بانخفاض جديد قدره 15 جنيه 

 

سعر الذهب عيار 18

2515.75 جنيه بيع

2472.75 جنيه شراء 

بانخفاض جديد قدره 12.75 جنيه 

 

سعر الذهب للبيع والشراء  في مصر

سعر الذهب عيار 14

1956.75 جنيه بيع

1923.25 جنيه شراء

بانخفاض جديد قدره 10 جنيه 

 

سعر الذهب عيار 12

1677.25 جنيه بيع

1648.5 جنيه شراء

بانخفاض جديد قدره  8.5 جنيه 

 

سعر الذهب عيار 9

1257.75 جنيه بيع

1236.5 جنيه شراء

بانخفاض جديد قدره 6.5  جنيه 

 

جنيه ذهب

23480 جنيه بيع

23080 جنيه شراء

 بانخفاض جديد قدره 120 جنيه 

50 جنيهًا تراجعًا في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 3050 جنيهًا

الذهب يتراجع عالميًا والكميات في خزائن لندن تنخفض لـ 8562 طنا

سعر الذهب بالدولار 

لم يسلم سعر الذهب العالمي من الانخفاض أيضا حيث انخفض سعر الأونصة بمقدار 2 دولار أمريكي وبلغ سعرها للبيع 2162  دولار أمريكي وللشراء 2161  دولار أمريكي 

 

سعر الذهب في مصر بالمصنعية 

يختلف سعر الذهب بالمصنعية كما هو معروف وفق العيار الذي يتم شراءه، عيار 18 الأرخص في السعر هو الأغلى في المصنعية عن عيار 21.

 

يبدأ عيار 18 في المصنعية من 100 جنيه وقد تصل إلى 180 جنيه حسب محل الصاغة الذي يتم الشراء منه.

 

تبدأ مصنعية عيار 21 من 60 جنيه وقد تصل إلى  120 جنيه وذلك وفق محل الصاغة أيضا الذي يتم الشراء منه.

 

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سعر الذهب فى مصر اليوم الخميس 14-3-2024 بالجنيه المصرى والدولار

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