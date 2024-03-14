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اقتصاد

سعر الذهب فى مصر اليوم الخميس 14-3-2024 بالجنيه المصرى والدولار

الذهب
الذهب

سجل سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس تراجعًا طفيفًا، حيث انخفض الذهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري- 10 جنيهات، وذلك بالتزامن مع الخسائر الكبيرة التي سجلها الذهب العالمي، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 14-3-2024 بالجنيه المصري والدولار. 

 

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

 

سعر الذهب اليوم عيار 24:

  • 3440 جنيها للبيع
  • 3405.75 جنيه للشراء

 

سعر الذهب اليوم عيار 22:

  • 3153.25 جنيه للبيع
  • 3122 جنيها للشراء

تذبذب في أسعار الذهب بعد تسجيل أكبر انخفاض يومي منذ أكثر من شهر أمس

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء اليوم الأربعاء 13-3-2024 في الصاغة

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

يختلف سعر الذهب في مصر بالمصنعية حيث عيار الذهب وحسب محل الصاغة والمنطقة التي يتم فيها بيع الذهب، فتبلغ مصنعية الذهب عيار 21 من 60 جنيها إلى 100 جنيه، وتتجه بعض محلات الصاغة إلى حسابها بنحو 6% على جرام الذهب. 

وبينما تصل مصنعية الذهب عيار 18 لنحو 14% على جرام الذهب. 

 

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 21:

  • 3010 جنيهات للبيع
  • 2980 جنيها للشراء

 

سعر الذهب عيار 18:

  • 2580 جنيها للبيع
  • 2554.25 جنيه للشراء

 

سعر الذهب عيار 14:

  • 2006.75 جنيه للبيع
  • 1986.75 جنيه للشراء

 

سعر الذهب اليوم عيار 12:

  • 1720 جنيها للبيع
  • 1702.75 جنيه للشراء

 

سعر الذهب عيار 9:

  • 1290 جنيها للبيع
  • 1277.25 جنيه للشراء
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آخر تحديث.. سعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21 يواصل الانخفاض

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50 جنيهًا تراجعًا في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 3050 جنيهًا

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