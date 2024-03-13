سعر الذهب اليوم للبيع والشراء اليوم الأربعاء 13-3-2024 في الصاغة

زاد البحث عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 13-3-2024 في مصر بالجنيه والدولار عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل الشباب من المقبلين الزواج والراغبين في تحويل مدخراتهم لمعدن نفيس؛ خوفا من فقط قيمتها في ظل تحريك أسعار صرف العملات الأجنبية في البنوك المصرية.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء اليوم الأربعاء 13-3-2024

يمكن متابعة سعر الذهب اليوم الأربعاء 13-3-2024 في مصر بالجنيه والدولار من خلال نشرة الخدمات المتنوعة التي يقدمها الدستور للقراء على مدار اليوم وتهم قطاع عريض من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية حيث جاءت الأسعار بدون المصنعية والضرائب والدمغة كما يلي:-

سعر جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة

البيع 3611.5 جنيه.

الشراء 3577.25 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 11.5 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 22 في محلات الصاغة

البيع 3310.5 جنيه.

الشراء 3279 جنيها.

بمعدل صعود وصل إلى 10.5 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة

البيع 3160 جنيها.

الشراء 3130 جنيها.

بمعدل صعود وصل إلى 10 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة

البيع 2708.5 جنيه.

الشراء 2682.75 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 8.5 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة

البيع 2106.75 جنيه.

الشراء 2086.75 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 6.75 نقطة.

سعر الذهب اليوم بالدولار في البورصة العالمية

سجلت أونصة الذهب والتي تزن نحو 31.1 جرام من عيار 24 في البورصة العالمية نحو 2173$ للبيع و2172$ للشراء بمعدل هبوط وصل إلى نحو 2 نقطة خلال الساعات الماضية وذلك بالرغم من تصريحات الفيدرالي الأمريكي باقتراب تخفيض الفائدة.

سجل الجنيه الذهب في محلات الصاغة والذي يزن نحو 4 جرام من عيار 21 نحو 28280 جنيه للبيع و25040 جنيه للبيع بمعدل صعود وصل إلى 80 نقطة.



سعر الذهب في مصر بالمصنعية

تختلف مصنعية الذهب من محل لآخر وفقا الأعيرة الذهبية المختلفة ووزن المشغولات الذهبية وجودة مصنعيتها حيث وضعت مصلحة الدمغة والموزاين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار تقريبية كما يلي:-

مصنعية جرام الذهب من عيار 24 تتراوح من بين 50 إلى 60 جنيها.

مصنعية جرام الذهب من عيار 21 تتراوح من بين 70 إلى 90 جنيها.

مصنعية جرام الذهب من عيار 18 تتراوح من بين 100 إلى 120 جنيها.



سعر الذهب btc اليوم في مصر

وصل سعر جنيه الذهب من إنتاج شركة TBC عيار 21 في محلات الصاغة المصرية نحو 28205 جنيهات، حيث يتم رد 20 جنيه من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف وفي حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنيهات فقط من قيمة المصنعية.

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