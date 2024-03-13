الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء اليوم الأربعاء 13-3-2024 في الصاغة

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

زاد البحث عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 13-3-2024 في مصر بالجنيه والدولار عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل الشباب من المقبلين الزواج والراغبين في تحويل مدخراتهم لمعدن نفيس؛ خوفا من فقط قيمتها في ظل تحريك أسعار صرف العملات الأجنبية في البنوك المصرية.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء اليوم الأربعاء 13-3-2024

يمكن متابعة سعر الذهب اليوم الأربعاء 13-3-2024 في مصر بالجنيه والدولار من خلال نشرة الخدمات المتنوعة التي يقدمها الدستور للقراء على مدار اليوم وتهم قطاع عريض من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية حيث جاءت الأسعار بدون المصنعية والضرائب والدمغة كما يلي:-

سعر جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة

البيع 3611.5 جنيه.
الشراء 3577.25 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 11.5 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 22 في محلات الصاغة

البيع 3310.5 جنيه.
الشراء 3279 جنيها.
بمعدل صعود وصل إلى 10.5 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة

البيع 3160 جنيها.
الشراء 3130 جنيها.
بمعدل صعود وصل إلى 10 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة

البيع 2708.5 جنيه.
الشراء 2682.75 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 8.5 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة

البيع 2106.75 جنيه.
الشراء 2086.75 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 6.75 نقطة.

txt

بعد اهتمام الدورى السعودى.. ليفربول يُحدد سعر بيع محمد صلاح

txt

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر اليوم الثلاثاء 12-3-2024

 

سعر الذهب اليوم بالدولار في البورصة العالمية

سجلت أونصة الذهب والتي تزن نحو 31.1 جرام من عيار 24 في البورصة العالمية نحو 2173$ للبيع و2172$ للشراء بمعدل هبوط وصل إلى نحو 2 نقطة خلال الساعات الماضية وذلك بالرغم من تصريحات الفيدرالي الأمريكي باقتراب تخفيض الفائدة.

سجل الجنيه الذهب في محلات الصاغة والذي يزن نحو 4 جرام من عيار 21 نحو 28280 جنيه للبيع و25040 جنيه للبيع بمعدل صعود وصل إلى 80 نقطة.


سعر الذهب في مصر بالمصنعية

تختلف مصنعية الذهب من محل لآخر وفقا الأعيرة الذهبية المختلفة ووزن المشغولات الذهبية وجودة مصنعيتها حيث وضعت مصلحة الدمغة والموزاين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار تقريبية كما يلي:-

مصنعية جرام الذهب من عيار 24 تتراوح من بين 50 إلى 60 جنيها.

مصنعية جرام الذهب من عيار 21 تتراوح من بين 70 إلى 90 جنيها.

مصنعية جرام الذهب من عيار 18 تتراوح من بين 100 إلى 120 جنيها.

 

txt

سعر الريال السعودي اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

txt

سعر الدولار اليوم 2 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري تحديث يومي


سعر الذهب btc اليوم في مصر

وصل سعر جنيه الذهب من إنتاج شركة TBC عيار 21 في محلات الصاغة المصرية نحو 28205 جنيهات، حيث يتم رد 20 جنيه من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف وفي حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنيهات فقط من قيمة المصنعية.

اقرأ المزيد

أسعار الذهب محليا 

سعر الذهب اليوم سعر الذهب الذهب اليوم الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب جرام الذهب محلات الصاغة

مواد متعلقة

أسعار الذهب محليا.. عيار 21 يسجل 3160 جنيهًا

الأكثر قراءة

4 قرارات لمحافظة الدقهلية باعتماد المخططات التفصيلية للقرى والمدن وفق قانون البناء الموحد

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 13-3-2024 فى البنوك

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء اليوم الأربعاء 13-3-2024 في الصاغة

عاجل.. إسرائيل تكشف خطتها الأمنية لأول صلاة جمعة فى المسجد الأقصى برمضان

مسلسلات رمضان 2024.. موعد إعادة مسلسل المعلم لـ "مصطفى شعبان" الحلقة 1

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مئة وجه للتشابه بين «الحشاشين» و«الإخوان»!

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله في مواجهة مع CNN: إسرائيل قطعت استمرارية حياة الإنسان في حربها على غزة

ماجد حبته

أسعار BBC.. والحرة!

محمد المعتصم

حلاوة البدايات

محمد قدري

«الحشاشين».. نعم نقدر نعملها

إبراهيم داود

منزلة محمد الشارخ الرفيعة

وليد صلاح

الحشاشين.. حصان المتحدة الأسود على مائدة الدراما الرمضانية

أحمد أبوالمحاسن

الحشاشين.. دراما تاريخية أعادتها "المتحدة" بضخامة إنتاجية

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

صورة الغزو.. ماذا سيحدث إذا بدأت إسرائيل العملية البرية فى رفح؟

منظمة إنقاذ الطفولة تدعو لوقف فورى لإطلاق النار فى غزة

منظمة إنقاذ الطفولة: أطفال غزة عانوا من "أذى نفسى غير مسبوق"