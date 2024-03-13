آخر تحديث.. سعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21 يواصل الانخفاض

تواصل أسعار الذهب اليوم الأربعاء، الانخفاض من جديد بعدما شهدت استقرارًا استمر خلال الأيام الماضية وتراجعت أسعار جميع الأعيرة في مصر، ويسأل الكثير من الأشخاص عبر محرك "جوجل" عن آخر تحديثات أسعار الذهب اليوم لمعرفة أفضل وقت للشراء أو البيع، ويأتي هذا الانخفاض بعد ارتفاع أسعار الذهب بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية، مما أدى إلى زيادة الطلب على شرائه من قبل المستثمرين والمستهلكين.

أسعار الذهب اليوم عيار 21

وشهد أمس الثلاثاء انخفاضًا في أسعار الذهب، حيث سجل سعر الذهب الافتتاحي لعيار 21، الذي يعتبر الأكثر تداولًا، مستوى قدره 3150 جنيهًا للجرام، ومع اقتراب نهاية التداولات، تراجعت الأسعار لتُغلق عند 3040 جنيهًا للجرام، مسجلا انخفاض 55 جنيه فى الجرام، مما يشير إلى تراجع في الطلب على المعدن الثمين.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

أما سعر الذهب عيار 18 فقد سجل 2605 جنيهات للجرام ويتميز هذا العيار بأنه أقل سعرًا من العيارات المختلفة ويستخدم في صناعة أنواع كثيرة من المشغولات والمجوهرات.



سعر الذهب عيار 21 اليوم

وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم نحو 3040 جنيها للجرام وعيار 21 هو أحد أكثر عيارات الذهب شيوعًا في مصر، حيث يُستخدم في صناعة المجوهرات والمشغولات الذهبية ويتميز بصلابته وقدرته على تحمل الاستخدام اليومي، كما يُعتبر خيارًا ممتازًا للاستثمار على المدى الطويل.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

فيما سجل سعر الذهب عيار 24 في آخر تحديث له اليوم 3474 جنيها للجرام وعيار 24 هو أعلى عيار للذهب نقاء، ويستخدم في صناعة السبائك ويعتبر من أفضل عيارات الذهب للاستثمار على المدى الطويل.

سعر جنيه الذهب اليوم

وسجل سعر جنيه الذهب اليوم 24.440 جنيهًا للجرام دون اضافة سعر المصنعية، ويخضع تغير السعر بحسب تغير جرام 21 فهو يتكون من 8 جرامات من هذا العيار ويتوافر منه أوزان مختلفة منه قطعة النصف جنيه ذهب وهو بوزن 4 جرامات والربع جنيه بوزن 2 جرام والخمسة جنيهات.

سعر الذهب عالميا

ويشهد سعر الذهب في البورصة العالمية اليوم في آخر تحديث له 2161 دولارا للأونصة.