سعر الذهب في مصر من أكثر الموضوعات بحثًا على مدار اليوم لرصد أخر تطورات المعدن الأصفر الذي يشهد حالة من الترنح في الأسعار خلال الايام الماضية ما بين الارتفاع والانخفاض دون تحديد لموعد محدد لاستقرار الاسعار عند قيمة محددة.

نرصد في التقرير التالي سعر الذهب في مصر اليوم السبت 16-3-2024 بالجنيه المصري والدولار وفق اخر تحديث للأسعار على منصات تداول اسعار الذهب.

سعر الذهب في مصر 2024

سعر الذهب عيار 24

3371.5 جنيه للبيع

3342.75 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 22

3090.5 جنيه للبيع

3064.25 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 21

2950 جنيه للبيع

2925 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 18

2528.5 جنيه للبيع

2507.25 جنيه للشراء

سعر الذهب للبيع والشراء في مصر

سعر الذهب عيار 14

1966.75 جنيه للبيع

1950 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 12

1685.75 جنيه للبيع

1671.5 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 9

1264.25 جنيه للبيع

1253.5 جنيه للشراء

سعر جنيه ذهب

23600 جنيه للبيع

23400 جنيه للشراء

سعر الذهب بالدولار

سجل سعر الذهب العالمي للأونصة 2157 دولار أمريكي للبيع و2156 دولار أمريكي للشراء.

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سعر الذهب في السعودية

سعر الذهب عيار 24 261.58 ريال سعودي 69.75 دولار أمريكي

سعر الذهب عيار 22 239.61 ريال سعودي 63.89 دولار أمريكي

سعر الذهب عيار 21 228.88 ريال سعودي 61.03 دولار أمريكي

سعر الذهب عيار 18 196.18 ريال سعودي 52.31 دولار أمريكي

سعر الذهب عيار 14 153.02 ريال سعودي 40.80 دولار أمريكي

سعر الذهب عيار 12 130.79 ريال سعودي 34.87 دولار أمريكي

سعر الذهب عيار 10 109.08 ريال سعودي 29.09 دولار أمريكي

سعر الذهب عيار 9 98.09 ريال سعودي 26.16 دولار أمريكي

سعر الذهب عيار 8 87.11 ريال سعودي 23.23 دولار أمريكي

سعر أونصة الذهب 8،135.12 ريال سعودي 2،169.20 دولار أمريكي

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