الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 17-3-2024 فى مصر

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر سعر الدولار عند التراجعات الطفيفة التي سجلها الأسبوع الجاري، بعد أن اتجه البنك المركزي المصري منذ أسابيع إلى رفع سعر الفائدة، وتعويم الجنيه، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد 17-3-2024 في مصر.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري:

  • شراء: 47.7674 جنيه مصري
  • بيع: 47.9019 جنيه مصري

سعر الدولار في بنك القاهرة:

  • شراء: 47.80 جنيه مصري
  • بيع: 47.90 جنيه مصري

سعر الدولار في بنك البركة 

  • شراء: 47.95 جنيه مصري
  • بيع: 47.85 جنيه مصري

سعر الدولار بنك الإسكندرية:

  • شراء: 47.75 جنيه مصري
  • بيع: 47.85 جنيه مصري

آخر تحديث في سعر الذهب في مصر اليوم السبت 16 مارس 2024

سعر الريال السعودي اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 

 

سعر الدولار اليوم في بنك HSBC:

  • شراء: 48.10 دولار أمريكي
  • بيع: 48.30 دولار أمريكي

سعر الدولار اليوم في بنك Citibank:

  • شراء: 48.20 دولار أمريكي
  • بيع: 48.40 دولار أمريكي

سعر الدولار اليوم بنك مصر 

سجل سعر الدولار اليوم الأحد في بنك مصر شراء: 47.79 جنيه مصري، بيع: 47.89 جنيه مصري. 

سعر الدولار اليوم البنك الاهلي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري خلال تعاملات اليوم الأحد – بداية تعاملات الاسبوع -  شراء: 47.75 جنيه مصري، بيع: 47.85 جنيه مصري.

 

اسعار العملات في مصر اليوم 

العملةشراءبيع
دولار أمريكى47.7783 جنيه 47.8769 جنيه
يورو52.2790 جنيه52.3916 جنيه
جنيه إسترلينى61.1944 جنيه61.3255 جنيه
فرنك سويسرى54.3491 جنيه54.4736 جنيه
100 ين يابانى32.3372 جنيه32.4062 جنيه
ريال سعودى12.7395 جنيه12.7665 جنيه
دينار كويتى155.5283 جنيه155.8999 جنيه
درهم اماراتى13.0087 جنيه13.0366 جنيه
اليوان الصينى6.6456 جنيه6.6596 جنيه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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سعر الريال السعودي اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

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الدولار يواصل تحقيق مكاسبه عالميًا وتراجع اليورو والإسترلينى

سعر الدولار البنك الأهلي الجنيه المصري يورو جنيه استرليني ريال سعودي

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