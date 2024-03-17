سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 17-3-2024 فى مصر

استقر سعر الدولار عند التراجعات الطفيفة التي سجلها الأسبوع الجاري، بعد أن اتجه البنك المركزي المصري منذ أسابيع إلى رفع سعر الفائدة، وتعويم الجنيه، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد 17-3-2024 في مصر.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري:

شراء: 47.7674 جنيه مصري

بيع: 47.9019 جنيه مصري

سعر الدولار في بنك القاهرة:

شراء: 47.80 جنيه مصري

بيع: 47.90 جنيه مصري

سعر الدولار في بنك البركة

شراء: 47.95 جنيه مصري

بيع: 47.85 جنيه مصري

سعر الدولار بنك الإسكندرية:

شراء: 47.75 جنيه مصري

بيع: 47.85 جنيه مصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم في بنك HSBC:

شراء: 48.10 دولار أمريكي

بيع: 48.30 دولار أمريكي

سعر الدولار اليوم في بنك Citibank:

شراء: 48.20 دولار أمريكي

بيع: 48.40 دولار أمريكي

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم الأحد في بنك مصر شراء: 47.79 جنيه مصري، بيع: 47.89 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم البنك الاهلي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري خلال تعاملات اليوم الأحد – بداية تعاملات الاسبوع - شراء: 47.75 جنيه مصري، بيع: 47.85 جنيه مصري.

اسعار العملات في مصر اليوم