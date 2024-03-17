سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 17-3-2024 فى مصر
استقر سعر الدولار عند التراجعات الطفيفة التي سجلها الأسبوع الجاري، بعد أن اتجه البنك المركزي المصري منذ أسابيع إلى رفع سعر الفائدة، وتعويم الجنيه، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد 17-3-2024 في مصر.
سعر الدولار اليوم في مصر 2024
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري:
- شراء: 47.7674 جنيه مصري
- بيع: 47.9019 جنيه مصري
سعر الدولار في بنك القاهرة:
- شراء: 47.80 جنيه مصري
- بيع: 47.90 جنيه مصري
سعر الدولار في بنك البركة
- شراء: 47.95 جنيه مصري
- بيع: 47.85 جنيه مصري
سعر الدولار بنك الإسكندرية:
- شراء: 47.75 جنيه مصري
- بيع: 47.85 جنيه مصري
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
سعر الدولار اليوم في بنك HSBC:
- شراء: 48.10 دولار أمريكي
- بيع: 48.30 دولار أمريكي
سعر الدولار اليوم في بنك Citibank:
- شراء: 48.20 دولار أمريكي
- بيع: 48.40 دولار أمريكي
سعر الدولار اليوم بنك مصر
سجل سعر الدولار اليوم الأحد في بنك مصر شراء: 47.79 جنيه مصري، بيع: 47.89 جنيه مصري.
سعر الدولار اليوم البنك الاهلي
سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري خلال تعاملات اليوم الأحد – بداية تعاملات الاسبوع - شراء: 47.75 جنيه مصري، بيع: 47.85 جنيه مصري.
اسعار العملات في مصر اليوم
|العملة
|شراء
|بيع
|دولار أمريكى
|47.7783 جنيه
|47.8769 جنيه
|يورو
|52.2790 جنيه
|52.3916 جنيه
|جنيه إسترلينى
|61.1944 جنيه
|61.3255 جنيه
|فرنك سويسرى
|54.3491 جنيه
|54.4736 جنيه
|100 ين يابانى
|32.3372 جنيه
|32.4062 جنيه
|ريال سعودى
|12.7395 جنيه
|12.7665 جنيه
|دينار كويتى
|155.5283 جنيه
|155.8999 جنيه
|درهم اماراتى
|13.0087 جنيه
|13.0366 جنيه
|اليوان الصينى
|6.6456 جنيه
|6.6596 جنيه