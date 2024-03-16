آخر تحديث في سعر الذهب في مصر اليوم السبت 16 مارس 2024
صعد سعر الذهب اليوم السبت لعدة جنيهات خلال معاملات منتصف اليوم في أسواق الصاغة المتداولة إلا أنه لم يتخطِ قيم مهولة مثلما كان عليه قبل أسابيع مضت.
ننشر في التقرير التالي آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم السبت 16 مارس 2024 وفق منصات تداول أسعار الذهب في مصر.
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب عيار 24
3394.25 جنيه للبيع
3360 جنيها للشراء
بزيادة جديدة قدرها 11.5 جنيه
سعر الذهب عيار 22
3111.5 جنيه للبيع
3080 جنيها للشراء
بزيادة جديدة قدرها 10.5 جنيه
سعر الذهب عيار 21
2970 جنيها للبيع
2940 جنيها للشراء
بزيادة جديدة قدرها 10 جنيهات
سعر الذهب عيار 18
2545.75 جنيه للبيع
2520 جنيها للشراء
بزيادة جديدة قدرها 8.5 جنيه
سعر الذهب للبيع والشراء في مصر
سعر الذهب عيار 14
1980 جنيها للبيع
1960 جنيها للشراء
بزيادة جديدة قدرها 6.75 جنيه
سعر الذهب عيار 12
1697.25 جنيه للبيع
1680 جنيها للشراء
بزيادة جديدة قدرها 5.75 جنيه
سعر الذهب عيار 9
1272.75 جنيه للبيع
1260 جنيها للشراء
بزيادة جديدة قدرها 4.25 جنيه
سعر جنيه ذهب
23760 جنيها للبيع
23520 جنيها للشراء
بزيادة جديدة قدرها 80 جنيها
سعر الذهب بالدولار
أما بالنسبة لسعر الذهب العالمي فقد بلغ سعر الأونصة 2157 دولار أمريكي بما يعادل الجنيه المصري 102457 جنيها
وللشراء بلغ سعرها 2156 دولار أمريكي بما يعادل بالجنيه المصري 102410 جنيه مصري
سعر ذهب بي تي سي BTC
سعر نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC 13225 جنيه
سعر جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC 26625 جنيه
سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC وزن 20 جرام 75995 جنيه
سعر ربع جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC 6670 جنيه
سعر الذهب بالمصنعية
تحدد مصنعية الذهب بناء على العيار الذي يتم شراءه فعيار 18 تبدأ مصنعيته من 100 جنيه ل 200 جنيه وحسب محل الصاغة الذي يتم الشراء منه.
أما مصنعية عيار 21 تبدأ من 60 جنيها وقد تصل إلى 120 جنيها وهي الأخرى تتحدد وفق محل الصاغة.
وفي محافظات الصعيد والأرياف تحدد المصنعية بالنسبة المئوية التي تبدأ من 6% وقد تصل إلى 10%.
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