آخر تحديث في سعر الذهب في مصر اليوم السبت 16 مارس 2024

صعد سعر الذهب اليوم السبت لعدة جنيهات خلال معاملات منتصف اليوم في أسواق الصاغة المتداولة إلا أنه لم يتخطِ قيم مهولة مثلما كان عليه قبل أسابيع مضت.

ننشر في التقرير التالي آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم السبت 16 مارس 2024 وفق منصات تداول أسعار الذهب في مصر.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24

3394.25 جنيه للبيع

3360 جنيها للشراء

بزيادة جديدة قدرها 11.5 جنيه

سعر الذهب عيار 22

3111.5 جنيه للبيع

3080 جنيها للشراء

بزيادة جديدة قدرها 10.5 جنيه

سعر الذهب عيار 21

2970 جنيها للبيع

2940 جنيها للشراء

بزيادة جديدة قدرها 10 جنيهات

سعر الذهب عيار 18

2545.75 جنيه للبيع

2520 جنيها للشراء

بزيادة جديدة قدرها 8.5 جنيه

سعر الذهب للبيع والشراء في مصر

سعر الذهب عيار 14

1980 جنيها للبيع

1960 جنيها للشراء

بزيادة جديدة قدرها 6.75 جنيه

سعر الذهب عيار 12

1697.25 جنيه للبيع

1680 جنيها للشراء

بزيادة جديدة قدرها 5.75 جنيه

سعر الذهب عيار 9

1272.75 جنيه للبيع

1260 جنيها للشراء

بزيادة جديدة قدرها 4.25 جنيه

سعر جنيه ذهب

23760 جنيها للبيع

23520 جنيها للشراء

بزيادة جديدة قدرها 80 جنيها

سعر الذهب بالدولار

أما بالنسبة لسعر الذهب العالمي فقد بلغ سعر الأونصة 2157 دولار أمريكي بما يعادل الجنيه المصري 102457 جنيها

وللشراء بلغ سعرها 2156 دولار أمريكي بما يعادل بالجنيه المصري 102410 جنيه مصري

سعر ذهب بي تي سي BTC

سعر نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC 13225 جنيه

سعر جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC 26625 جنيه

سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC وزن 20 جرام 75995 جنيه

سعر ربع جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC 6670 جنيه

سعر الذهب بالمصنعية

تحدد مصنعية الذهب بناء على العيار الذي يتم شراءه فعيار 18 تبدأ مصنعيته من 100 جنيه ل 200 جنيه وحسب محل الصاغة الذي يتم الشراء منه.

أما مصنعية عيار 21 تبدأ من 60 جنيها وقد تصل إلى 120 جنيها وهي الأخرى تتحدد وفق محل الصاغة.

وفي محافظات الصعيد والأرياف تحدد المصنعية بالنسبة المئوية التي تبدأ من 6% وقد تصل إلى 10%.

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