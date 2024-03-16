السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

آخر تحديث في سعر الذهب في مصر اليوم السبت 16 مارس 2024

سعر الذهب
سعر الذهب

صعد سعر الذهب اليوم السبت لعدة جنيهات خلال معاملات منتصف اليوم في أسواق الصاغة المتداولة إلا أنه لم يتخطِ قيم مهولة مثلما كان عليه قبل أسابيع مضت.

ننشر في التقرير التالي آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم السبت 16 مارس 2024 وفق منصات تداول أسعار الذهب في مصر.

سعر الذهب اليوم في مصر 

سعر الذهب عيار 24

3394.25 جنيه للبيع

3360 جنيها للشراء

بزيادة جديدة قدرها 11.5 جنيه 

سعر الذهب عيار 22

3111.5 جنيه للبيع

3080 جنيها للشراء

بزيادة جديدة قدرها 10.5 جنيه 

سعر الذهب عيار 21

2970 جنيها للبيع

2940 جنيها للشراء

بزيادة جديدة قدرها 10 جنيهات

سعر الذهب عيار 18

2545.75 جنيه للبيع

2520 جنيها للشراء

بزيادة جديدة قدرها 8.5 جنيه 

سعر الذهب للبيع والشراء في مصر

سعر الذهب عيار 14

1980 جنيها للبيع

1960  جنيها للشراء

بزيادة جديدة قدرها 6.75 جنيه

سعر الذهب عيار 12

1697.25 جنيه للبيع

1680 جنيها للشراء

بزيادة جديدة قدرها 5.75 جنيه 

سعر الذهب عيار 9

1272.75  جنيه للبيع

1260  جنيها للشراء

بزيادة جديدة قدرها 4.25 جنيه 

سعر جنيه ذهب

23760  جنيها للبيع

23520  جنيها للشراء

بزيادة جديدة قدرها 80 جنيها 

سعر الذهب بالدولار 

 

أما بالنسبة لسعر الذهب العالمي فقد بلغ سعر الأونصة 2157 دولار أمريكي بما يعادل الجنيه المصري 102457 جنيها 

وللشراء بلغ سعرها 2156 دولار أمريكي بما يعادل بالجنيه المصري 102410 جنيه مصري 

50 جنيهًا تراجعًا في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 3050 جنيهًا

الذهب يتراجع عالميًا والكميات في خزائن لندن تنخفض لـ 8562 طنا

 

سعر ذهب بي تي سي BTC

 

سعر نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC  13225 جنيه 

سعر جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي  BTC  26625 جنيه

سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC وزن 20 جرام 75995 جنيه 

سعر ربع جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC 6670 جنيه

سعر الذهب بالمصنعية 

 

تحدد مصنعية الذهب بناء على العيار الذي يتم شراءه فعيار 18 تبدأ مصنعيته من 100 جنيه ل 200 جنيه وحسب محل الصاغة الذي يتم الشراء منه.

أما مصنعية عيار 21 تبدأ من 60 جنيها وقد تصل إلى 120 جنيها وهي الأخرى تتحدد وفق محل الصاغة. 

وفي محافظات الصعيد والأرياف تحدد المصنعية بالنسبة المئوية التي تبدأ من 6% وقد تصل إلى 10%. 

إقرأ أيضا 

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 16-3-2024 بالجنيه المصري والدولار

تحديث لحظي سعر الذهب اليوم 6 رمضان 2024 في مصر بالجنيه والدولار

تقارير دولية ترصد: تراجع أسعار النفط وارتفاع جديد في أسعار الذهب

 

txt

الذهب يتراجع محليًا وعالميًا قبل ساعات من البيانات الأمريكية المرتقبة

txt

خبير أسواق الذهب: الصين تحاول إعادة التوازن من خلال شراء 225 طن ذهب

سعر الذهب اليوم سعر الذهب في مصر بالمصنعية سعر الذهب اليوم بالدولار سعر الجنية الذهب عيار 21 بكام النهاردة سعر جرام الذهب سعر الذهب btc اليوم الذهب اسعار الذهب الان اسعار الذهب اليوم في مصر أسعار الذهب سعر الذهب كم سعر الذهب النهارده اسعار الذهب اليوم كم اسعار الذهب النهارده الاستثمار في الذهب توقعات الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 اسعار الذهب غدا سعر الذهب بيع وشراء

الأكثر قراءة

تفاصيل حريق ستوديو الأهرام: "الديكورات كلمة السر"

تحقيقات واسعة فى «حريق استديو الأهرام» بالعمرانية والمعاينة الأولية: الخسائر تصل إلى ملايين الجنيهات

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6| هل ينجو "نفادي" من رصاص الكبير؟

لماذا هاجم إبراهيم عيسى الشيخ الشعراوى ووصفه بـ"المتطرف"؟ (فيديو)

شيرين رضا: كنت أكره رائحة عمرو دياب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين الخطيب

الحشاشين.. القصة الكاملة

محمد المعتصم

بابا جه

وائل لطفي

فن رواية التاريخ

د.أحمد الخميسى

المواهب التى تنكسر على الطريق

ماجد حبته

حالة نساء وفتيات فلسطين

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

محمد عبدالعزيز

هكذا يكون الوداع لائقًا

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

عمال فلسطين: الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 65 عاملًا وسط يافا

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة