السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودي اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

شهدت أسعار الريال السعودي بمنتصف تعاملات اليوم السبت 16 مارس 2024 استقرار ملحوظا بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وزادت تساؤلات المواطنين مع حلول شهر رمضان المبارك عن سعر الريال السعودي، اليوم، في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة لمعرفة آلية توفير العملة لأداء مناسك العمرة.

كما شهدت منصات البحث الإلكترونية إقبالا ملحوظا لمعرفة كيفية الحصول على العملة في ظل ارتفاع الطلب على الريال السعودي خلال موسم العمرة الرمضاني.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 

 سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري نحو 12.74 للشراء ونحو 12.77 للبيع.

أسعار الفائدة في البنك المركزي

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي الأربعاء الماضي رفع أسعار الفائدة نحو 600 نقطة أساس بنسبة 6% ليصل إلى 27.75%.

كيفية الحصول على الريال السعودي من البنوك 

حددت البنوك العاملة في مصر آليات وشروط حصول المسافرين على العملة السعودية، وتبدأ هذه الاشتراطات بأن يكون للمسافر حساب بنكي نشط قد مر عليه ٦ أشهر، بالإضافة إلى تقديم الأوراق والمستندات التي تؤكد السفر خارج البلاد، مثل تذكرة الطيران وتأشيرة الدخول للأراضي السعودية وجواز السفر، ويقوم البنك بختم الجواز وإتاحة صرف ١٥٠٠ ريال سعودي لكل مسافر بالسعر الرسمي للبنك بواقع 12.75 جنيه.

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سعر الريال السعودى اليوم فى مصر 2024 مقابل الجنيه المصرى والدولار والليرة

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سعر الريال السعودي اليوم السبت 16-3-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودى اليوم السبت  16-3-2024 مقابل الجنيه المصرى

 يرصد “الدستور” من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية، كل ما تريد معرفته عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة، اليوم السبت 16 مارس 2024.

سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري

 سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم السبت نحو 12.74 للشراء ونحو 12.77 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر

 سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم السبت نحو 12.74 للشراء ونحو 12.77 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

 سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الإسكندرية اليوم السبت نحو 12.71 للشراء ونحو 12.76 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم السبت نحو 17.73 للشراء ونحو 12.77 للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم السبت نحو 12.67 للشراء ونحو 12.76 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم السبت 16 مارس 2024 نحو ٠٫٢٧ دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3.735 ليرة سورية اليوم السبت 16 مارس 2024.

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سعر الريال السعودي اليوم السبت 16-3-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر 2024 مقابل الجنيه المصرى والدولار والليرة

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