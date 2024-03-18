سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 18-3-2024

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في معاملات البنوك المصرية والأجنبية عند نفس القيمة التي بدأ بها معاملات الأسبوع الجاري، وذلك وفق متوسط سعر الصرف الرسمي من البنك المركزي المصري.

ننشر في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 18-3-2024 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف من البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم عند47.1877 جنيه للشراءو 47.3254 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري اليوم عند 47.27 جنيه للشراء و47.37 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم عند 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم عند 47.2 جنيه للشراء و47.3 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB اليوم عند 47.27 جنيه للشراء و47.37 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة اليوم عند 47.35 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس اليوم عند 47.20 جنيه للشراء و47.30 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

يورو

51.3733 جنيه للشراء.

51.5420 جنيه للبيع.

جنيــه إسترليـنى

60.1124 جنيه للشراء.

60.3067 جنيه للبيع.

دولار كنـدى

34.8429 جنيه للشراء.

34.9497 جنيه للبيع.

كرون دانمركى

6.8898 جنيه للشراء.

6.9109 جنيه للبيع.

كرون نرويجى

4.4466 جنيه للشراء.

4.4608 جنيه للبيع.

كرون ســويدى

4.5570 جنيه للشراء.

4.5716 جنيه للبيع.

فرنك سويسرى

53.3858 جنيه للشراء.

53.5658 جنيه للبيع.

100 ين يابانى

31.6590 جنيه للشراء.

31.7577 جنيه للبيع.

دينــار كويتى

153.4610 جنيه للشراء.

153.9587 جنيه للبيع.

درهم اماراتى

12.8468 جنيه للشراء.

12.8850 جنيه للبيع.

دولار اســـترالى

30.9551 جنيه للشراء.

31.0549 جنيه للبيع.

دينــار البحــرين

125.1830 جنيه للشراء.

125.5681 جنيه للبيع.

ريـــال عمـــانى

122.5655 جنيه للشراء.

122.9358 جنيه للبيع.

ريـــال قطــــرى

12.9317 جنيه للشراء.

12.9836 جنيه للبيع.

دينـار أردنـى

66.4616 جنيه للشراء.

66.8437 جنيه للبيع.

يوان صينى

6.5569 جنيه للشراء.

6.5772 جنيه للبيع.

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