سعر الدولار اليوم 7 رمضان 2024 في كافة البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 17 مارس 2024 الموافق 7 من شهر رمضان 1445 استقرارًا خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، ونتيجة لذلك ينشر "الدستور" خلال السطور التالية سعر الدولار اليوم في البنوك.

سعر الدولار اليوم الأحد 17 مارس 2024 في مصر

سعر الدولار اليوم الاحد 17 مارس 2024 سجل استقرارًا خلال منتصف التعاملات في البنك المركزي المصري، حيث بلغ نحو 48.71 جنيهًا للشراء، و48.85 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

استقر سعر صرف الدولار الاحد خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث بلغ متوسط سعره 48.71 جنيهًا للشراء، و48.85 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر الدولار اليوم الاحد الموافق سابع يوم رمضان و17 مارس 2024 نحو 50.50 جنيه للشراء مقابل 50.60 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

سعر الدولار في البنك الاهلي

سجل سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 17 مارس 2024 استقرارًا في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ 48.75 جنيهًا للشراء، و48.85 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار اليوم الاحد في البنك التجاري الدولي 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم لأحد 17 مارس 2024

أسعار العملات الأجنبية، خلال منتصف التعاملات وهناك قائمة بالأسعار وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

بلغ سعر الدولار 48.73 جنيهًا للشراء، و48.83 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر اليورو 53.27 جنيهًا للشراء، و53.40 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر جنيه الاسترليني 62.33 جنيهًا للشراء، و62.47 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي 12.99 جنيهًا للشراء، و13.02 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر الدينار الكويتي 158.65 جنيهًا للشراء، و159.03 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر الدرهم الاماراتي 13.26 جنيهًا للشراء، و13.29 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر الفرنك السويسري 55.59 جنيهًا للشراء، و55.73 جنيهًا للبيع

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