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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 17-3-2024 بالجنيه المصرى والدولار

الذهب
الذهب

ارتفاع طفيف سجله سعر الذهب اليوم الأحد، مدعوم بارتفاع سعر الذهب العالمي، وسجل سعر الذهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري – 5 جنيهات.

 

 وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 17-3-2024 بالجنيه المصري والدولار.

 

سعر الذهب اليوم في مصر

 

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24: بيع 3،371 جنيه، وشراء 3،406جنيه. 

 

سعر الذهب اليوم عيار 22: بيع 3،090 جنيه، وللشراء 3،122 جنيه. 

 

سعر الذهب للبيع والشراءعيار 21: بيع 2،950 جنيه، وللشراء 2،980 جنيه. 

 

سعر الذهب عيار 18: بيع 2،529 جنيه، وللشراء 2،554 جنيه. 

 

سعر الذهب عيار 14: بيع 1،967 جنيه، وللشراء 1،987 جنيه. 

 

سعر الذهب عيار 12: بيع 1،686 جنيه، وللشراء 1،703 جنيه. 

 

الاونصة: بيع 104،851 جنيه، وللشراء 105،918 جنيه. 

 

الجنيه الذهب: بيع 23،600 جنيه، وللشراء 23،840 جنيه. 

 

الكيلو: بيع 3،371،429  جنيه، وللشراء 3،405،714 جنيه. 

آخر تحديث في سعر الذهب في مصر اليوم السبت 16 مارس 2024

تحديث لحظي سعر الذهب اليوم 6 رمضان 2024 في مصر بالجنيه والدولار

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

 

تأتي مصنعية الذهب مختلفة حسب نوع الذهب، فتتراجع مصنعية الذهب عيار 21 عن مصنعية الذهب عيار 18، وتسجل مصنعية الذهب عيار 21 سعر يتراوح بين 80 إلى 100 جنيه، بينما تصل مصنعية الذهب عيار 18 إلى 14% من سعر جرام الذهب. 

 

سعر الذهب اليوم بالدولار

سجل سعر الذهب العالمي خلال تعاملاتها الأخيرة ارتفاعا قويا بدعم من انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي، بالإضافة لتراجع عائدات السندات الأمريكية.

 

وسجل سعر الذهب العالمي، وسجلت العقود الفورية ارتفاعا قويا بنسبة 0.46% ووصلت إلى مستوى 2،172.18 دولارا للأوقية، وارتفعت العقود الآجلة لمعدن الذهب بنسبة وصلت إلى 0.24% وسجلت نحو 2،172.80 دولار للأوقية

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آخر تحديث في سعر الذهب في مصر اليوم السبت 16 مارس 2024

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سعر الدولار اليوم 6 رمضان 2024 في مصر.. خسائر السوق الموازي

سعر الذهب سعر الذهب للبيع والشراء عيار 21 سعر الذهب عيار 18 الجنية الذهب

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