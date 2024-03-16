سعر الدولار اليوم 6 رمضان 2024 في مصر.. خسائر السوق الموازي

تصدر سعر الدولار اليوم السبت 6 رمضان 2024 في مصر مؤشرات البحث العالمية من جانب المواطنين ، وذلك بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك حيث تشهد هذه الأيام تغيرات كبيرة في سعر صرف العملات الأجنبية على رأسهم الدولار لذا دائمًا يرغب الكثير من المواطنين في أول يومه بمعرفة أسعار صرف الدولار لأنه يترتب عليه الكثير من المعاملات اليومية.

سعر الدولار اليوم السبت 6 رمضان 2024 في البنوك المصرية

يقدم الدستور للقراء سعر الدولار اليوم السبت 6 رمضان 2024 في البنوك المصرية من خلال شاشة التعاملات المالية والتي يتم تحديثها باستمرار والتي جاءت كما يلي:-

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

سجل سعر الدولار 47.8 جنيه للشراء، بينما سجل 47.9 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

وأما سعر الدولار فى بنك مصر سجل

47.99 جنيه للشراء، بينما47.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار في عدد من البنوك المصرية

وفي بنك الاسكندرية سجل الدولار47.75 جنيها للشراء و47.85 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 47.75 جنيها للشراء 47.85 جنيه للبيع.

وسعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 47.75 جنيه للشراء 47.85 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة47.30 جنيه للشراء 47.40 جنيه للبيع.

وفي وقت سابق قال رئيس قطاع الصناديق السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى وكالة فيتش، توبي أيلز،خفض قيمة العملة المصرية سيؤثر إيجابيًا على تحويلات العاملين بالخارج، المصدر الأكثر أهمية للنقد الأجنبي في مصر.

خسائر السوق الموازي

وتسيطر حالة من الخسائرعلى السوق السوداء للعملة، منذ قرار البنك المركزي المصري بتحرير كامل لسعر الصرف، مع رفع سعر الفائدة بنحو 6%.

وبعد معرفة سعر الدولار اليوم 6 رمضان 2024 في مصر، يمكن للمواطنين أن يبدأوا حركة البيع والشراء في أمان في عدد من البنوك المصرية خلال التعاملات الصباحية، فأسعار العملات من المسائل التي يرغب الكثير من أصحاب الشركات والمصانع وكافة التعاملات في معرفتها أول بأول.

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