الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 17-3-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

تراجع سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنوك المحلية والأجنبية مقابل الجنيه المصري، وسجل سعر الريال السعودي اليوم 12.73 جنيه مصري على شاشات البنك المركزي المصري، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الأحد 17-3-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري. 

 سعر الريال السعودي مقابل الدولار

الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي

3.7503 ريال سعودي 

اليورو مقابل الريال السعودي

4.0832 ريال سعودي   

الجنيه الاسترليني مقابل الريال السعودي

4.7754 ريال سعودي   

الين الياباني مقابل الريال السعودي

0.0252 ريال سعودي   

الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي

4.2446 ريال سعودي   

اليوان الصيني مقابل الريال السعودي

0.5211ريال سعودي

سعر الريال السعودي اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

سعر الريال السعودي اليوم السبت 16-3-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

البنكشراءبيع
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري12.7395 جنيه12.7665 جنيه
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري12.73 جنيه12.77 جنيه 
سعر الريال السعودي في بنك مصر12.7366 جنيه12.769 جنيه
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية12.74 جنيه12.78 جنيه

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
 

البنكشراءبيع
سعر الريال السعودي في البنك الأمريكي12.80 جنيه 12.90 جنيه
سعر الريال السعودي في بنك HSBC12.85 جنيه12.95 جنيه
بنك Citibank12.90 جنيه13.00 جنيه
بنك قطر الوطني12.60 جنيه12.76 جنيه
بنك قناة السويس12.69 جنيه12.78 جنيه
البنك التجاري الدولي (CIB)12.67 جنيه12.76 جنيه
بنك فيصل الإسلامي12.71 جنيه12.75 جنيه
البنك الأهلي الكويتي12.72 جنيه12.75 جنيه
بنك كريدي أجريكول12.71 جنيه12.76 جنيه

 

اسعار العملات في مصر اليوم 

 

العملةشراءبيع
الدولار الأمريكي47.78 جنيه 47.88 جنيه
اليورو52.28 جنيه52.40 جنيه
الجنيه الإسترليني61.19 جنيه61.33 جنيه
الريال السعودي12.74 جنيه12.77 جنيه
الدينار الكويتي155.53 جنيه155.90 جنيه
الدرهم الإماراتي13.01 جنيه13.04 جنيه
الدينار الأردني66.48 جنيه67.64 جنيه
الفرنك السويسري54.35 جنيه54.47 جنيه

 

 

 

 

 

 

 

txt

سعر الدولار اليوم 6 رمضان 2024 في مصر.. خسائر السوق الموازي

txt

سعر الدولار اليوم 16 مارس 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري

الريال السعودي الجنيه المصري الدولار البنك المركزي الجنيه الاسترليني

الأكثر قراءة

التحريات تكشف أسباب حريق ستوديو الأهرام

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

الحوثيون يعلنون فرض قواعد اشتباك جديدة مع الولايات المتحدة وبريطانيا

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 17-3-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6| هل ينجو "نفادي" من رصاص الكبير؟

عاجل.. معارك عنيفة فى الخرطوم بحرى وأم درمان وبابنوسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

المتحدة وعودة زمن الفن الجميل

ياسمين الخطيب

الحشاشين.. القصة الكاملة

محمد المعتصم

بابا جه

وائل لطفي

فن رواية التاريخ

د.أحمد الخميسى

المواهب التى تنكسر على الطريق

ماجد حبته

حالة نساء وفتيات فلسطين

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

عمال فلسطين: الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 65 عاملًا وسط يافا

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة