سعر الريال السعودى اليوم الأحد 17-3-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

تراجع سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنوك المحلية والأجنبية مقابل الجنيه المصري، وسجل سعر الريال السعودي اليوم 12.73 جنيه مصري على شاشات البنك المركزي المصري، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الأحد 17-3-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي

3.7503 ريال سعودي

اليورو مقابل الريال السعودي

4.0832 ريال سعودي

الجنيه الاسترليني مقابل الريال السعودي

4.7754 ريال سعودي

الين الياباني مقابل الريال السعودي

0.0252 ريال سعودي

الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي

4.2446 ريال سعودي

اليوان الصيني مقابل الريال السعودي

0.5211ريال سعودي

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

البنك شراء بيع سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 12.7395 جنيه 12.7665 جنيه سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 12.73 جنيه 12.77 جنيه سعر الريال السعودي في بنك مصر 12.7366 جنيه 12.769 جنيه سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 12.74 جنيه 12.78 جنيه

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري



البنك شراء بيع سعر الريال السعودي في البنك الأمريكي 12.80 جنيه 12.90 جنيه سعر الريال السعودي في بنك HSBC 12.85 جنيه 12.95 جنيه بنك Citibank 12.90 جنيه 13.00 جنيه بنك قطر الوطني 12.60 جنيه 12.76 جنيه بنك قناة السويس 12.69 جنيه 12.78 جنيه البنك التجاري الدولي (CIB) 12.67 جنيه 12.76 جنيه بنك فيصل الإسلامي 12.71 جنيه 12.75 جنيه البنك الأهلي الكويتي 12.72 جنيه 12.75 جنيه بنك كريدي أجريكول 12.71 جنيه 12.76 جنيه

اسعار العملات في مصر اليوم