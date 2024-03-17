سعر الريال السعودى اليوم الأحد 17-3-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى
تراجع سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنوك المحلية والأجنبية مقابل الجنيه المصري، وسجل سعر الريال السعودي اليوم 12.73 جنيه مصري على شاشات البنك المركزي المصري، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الأحد 17-3-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري.
سعر الريال السعودي مقابل الدولار
الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي
3.7503 ريال سعودي
اليورو مقابل الريال السعودي
4.0832 ريال سعودي
الجنيه الاسترليني مقابل الريال السعودي
4.7754 ريال سعودي
الين الياباني مقابل الريال السعودي
0.0252 ريال سعودي
الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي
4.2446 ريال سعودي
اليوان الصيني مقابل الريال السعودي
0.5211ريال سعودي
سعر الريال السعودي اليوم في مصر
|البنك
|شراء
|بيع
|سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
|12.7395 جنيه
|12.7665 جنيه
|سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
|12.73 جنيه
|12.77 جنيه
|سعر الريال السعودي في بنك مصر
|12.7366 جنيه
|12.769 جنيه
|سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
|12.74 جنيه
|12.78 جنيه
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
|البنك
|شراء
|بيع
|سعر الريال السعودي في البنك الأمريكي
|12.80 جنيه
|12.90 جنيه
|سعر الريال السعودي في بنك HSBC
|12.85 جنيه
|12.95 جنيه
|بنك Citibank
|12.90 جنيه
|13.00 جنيه
|بنك قطر الوطني
|12.60 جنيه
|12.76 جنيه
|بنك قناة السويس
|12.69 جنيه
|12.78 جنيه
|البنك التجاري الدولي (CIB)
|12.67 جنيه
|12.76 جنيه
|بنك فيصل الإسلامي
|12.71 جنيه
|12.75 جنيه
|البنك الأهلي الكويتي
|12.72 جنيه
|12.75 جنيه
|بنك كريدي أجريكول
|12.71 جنيه
|12.76 جنيه
اسعار العملات في مصر اليوم
|العملة
|شراء
|بيع
|الدولار الأمريكي
|47.78 جنيه
|47.88 جنيه
|اليورو
|52.28 جنيه
|52.40 جنيه
|الجنيه الإسترليني
|61.19 جنيه
|61.33 جنيه
|الريال السعودي
|12.74 جنيه
|12.77 جنيه
|الدينار الكويتي
|155.53 جنيه
|155.90 جنيه
|الدرهم الإماراتي
|13.01 جنيه
|13.04 جنيه
|الدينار الأردني
|66.48 جنيه
|67.64 جنيه
|الفرنك السويسري
|54.35 جنيه
|54.47 جنيه