أسعار الفراخ والبيض في بورصة الدواجن اليوم 7 رمضان 2024

يبحث الملايين من المواطنين عن أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم 7 رمضان 2024 وذلك مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد الموافق 17 مارس الجاري حيث شهدت الأسعار ارتفاع ملحوظ مابين 3 إلى 5 جنيهات داخل البورصة.

وقد شهدت أسعار الدواجن حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة الحالية، حيث أن العرض والطلب في الأسواق هو العامل الأساسي في تحديد أسعار الطيور بمختلف أنواعها حاليا.

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم 7 رمضان 2024

ونستعرض في السطور التالية أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم 7 رمضان 2024 وقد جاءت قائمة الأسعار وفقا إلي أخر تحديث كالتالي:-

سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم ترتفع عدد من جنيها في مستهل التعاملات الصباحية، حيث سجلت أسعارها ما بين 100 إلي 102 داخل بروصة الدواجن، وتصل إلي المستهلك في الأسواق الشعبية بسعر 112 جنيها لليكلو.

سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم 125 جنيها للمستهلك في الأسواق، بينما سجلت أسعارالفراخ الساسو 110 جنية في بورصة الدواجن.

سعر كيلو الفراخ الأمهات سعر 88 جنيه لليكلو اليوم الأحد داخل بورصة الدواجن.

أسعار مجزأت الدواجن اليوم الأحد

سجل سعر كيلو البانيه اليوم الأحد 17 مارس 2024 ما بين 220 و235 جنيها.

أما سعر الشيش طاووق فيتراوح اليوم الأحد 17 مارس 2024 ما بين 200 و220 جنيها.

والأوراك اليوم الأحد 17 مارس 2024 ما بين 90 و110 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الكبدة اليوم الأحد 17 مارس 2024 والتي سجلت 120 جنيها.

سعر كرتونة البيض اليوم

وصل سعر البيض الأبيض اليوم الأحد 17 مارس 2024 مالـ145 جنيها للكرتونة ليصل للمستهلك بـ155 جنيهًا.

وسعر البيض الأحمر اليوم الأحد 17 مارس 2024 ما 147 جنيهًا للكرتونة، ويصل إلى المستهلك بـ160 جنيهًا.

والبيض البلدي اليوم الأحد 17 مارس 2024 ما بـ 150 جنيهًا للكرتونة ليصل للمستهلك بـ165 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 17 مارس 2024

كتكوت أبيض شركات عمر يوم 27.5 جنيه و 30 جنيه

كتكوت أبيض قطعان عمر يوم 24 جنيه و24.25 جنيه

كتكوت ساسوعمر يوم 11 جنيه و 12 جنيه

كتكوت ساسو بيورعمر يوم 12 جنيه و13 جنيه.

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