مع انطلاق اليوم السادس في شهر رمضان المبارك يحرص عشاق ومحبين الدواجن على معرفة أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن عبر جوجل، حيث تراجعت أسعار الفراخ البيضاء بمبلغ 3 جنيهات بالمزرعة وسجلت نحو قيمة 88 جنيهًا، وذلك مقارنة بأسعار أمس 91 جنيهًا.

ننشر أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 2024 في بورصة الدواجن

وتنشر «الدستور» أسعار الفراخ اليوم السبت في الأسواق أي للمستهلك وسعر البيض والبط وكذلك الفراخ البانيه، وهي كالتالي طبق المعلن من بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجل سعر الكيلو الفراخ البيضاء اليوم السبت 16 مارس للمستهلك ما بين قيمة 98 وحتى 100 جنيه.

سعر الفراخ البلدي اليوم السبت

سجل سعر الكيلو اليوم السبت 16 مارس ما بين 116 وحتى 120 جنيهًا للمستهلك.

سعر كيلو البانيه اليوم السبت

سجل سعر البانيه اليوم السبت 16 مارس ما بين 170 وحتى 195 جنيها.

اقرأ أيضا:

الفراخ البيضاء بـ100 للمستهلك.. أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم

سعر كيلو الأوراك اليوم السبت

سجل سعر كيلو الأوراك اليوم السبت 16 مارس للمستهلك ما بين مبلغ 107 جنيهات حتى قيمة 112 جنيها.

سعر كيلو صدور الدجاج سجل اليوم السبت 16 مارس سعر صدور الدجاج ما بين مبلغ 134 وحتى قيمة 141 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو البط البلدي اليوم السبت 16 مارس: وستتراوح ما بين مبلغ 116 جنيهًا وحتى قيمة 123 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم السبت

وانخفض سعر البيض ليتراوح اليوم السبت 16 مارس سعر كرتونة الأحمر ما بين مبلغ 140 ل 145 جنيهًا.

وسعر كرتونة البيض الأبيض اليوم السبت قيمة 138 ل 145 جنيهًا

تباع كرتونة البيض البلدي للمستهلك بداية من مبلغ 150 جنيها.

قد يهمك أيضا: