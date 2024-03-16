السبت 16 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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موعد آذان صلاة الفجر اليوم السادس في رمضان السبت 16 مارس 2024

صلاة الفجر
صلاة الفجر

يشغل بال المسلمين مع بداية اليوم معرفة موعد آذان صلاة الفجر اليوم السادس في رمضان السبت 16 مارس 2024 عبر جوجل، لتجهيز السحور وقراءة الأذكار والأدعية وأيات من القران الكريم.

موعد آذان صلاة الفجر اليوم السادس في رمضان السبت 2024

اليوم السبت 16 مارس الموافق يوم 6 رمضان:
السحور 2:17
إمساك 4:17
موعد اذان الفجر 4:37

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير مواعيد الصلاة اليوم السبت 16 مارس 2024.

ووفقا لامساكية شهر رمضان ستكون عدة شهر رمضان في هذا العام 30 يوما، وأول أيامه يوم الإثنين 11 مارس، وهذا اليوم يكون هو أقل أيام رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 13 ساعة و18 دقيقة.

مواقيت الصلاة اليوم السبت

مواقيت صلاة الفجر فى محافظة القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:39  ص
موعد صلاة الظهر 12:04 ص
موعد صلاة العصر 29: 3
موعد صلاة المغرب 6:04 م
موعد صلاة العشاء  7:21

مواعيد اذان الفجر في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:43 ص
موعد صلاة الظهر 12:09
موعد صلاة العصر 3:34
موعد صلاة المغرب 6:08 م
موعد صلاة العشاء 7:26 م.

مواعيد الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:34
موعد صلاة الظهر 12:00 م
موعد  صلاة العصر 3:25 م 
موعد صلاة المغرب 6:00 م
موعد صلاة العشاء 7:17  م.

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مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:28
وقت صلاة الظهر 11:52 
موعد صلاة  العصر 3:17 م
وقت صلاة المغرب 5:53 م
وقت صلاة العشاء 7:07 م.

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مواعيد صلاة الفجر فى محافظة أسوان 

وقت صلاة الفجر 4:36  ص
موعد صلاة الظهر 11:58 ص
موعد صلاة العصر 23: 3
موعد صلاة المغرب 6:00 م
موعد صلاة العشاء 7:12.

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