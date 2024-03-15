كل مايمكن معرفته عن إمساكية شهر رمضان الكريم لعام 2024 / 1445

يحتفل العالم الإسلامي بحلول شهر رمضان الكريم لعام 2024 / 1445 ويونيا يبحث المواطنين في مصر عن مواقيت الصلاة ومواعيد الإفطار ومواعيد الامساك وعدد ساعات الصيام على محرك البحث العالمي جوجل.



موعد شهر رمضان الكريم 2024

وفي هذا السياق يستعرض موقع جريدة “الدستور” في السطور التالية كل ما يمكن معرفته عن إمساكية شهر رمضان الكريم لعام 2024.



يحل علينا شهر رمضان الكريم هذا العام في يوم ١١ مارس لعام 2024، ويأتي موعد شهر رمضان لعام 2024، على النحو التالي:

إمساكية شهر رمضان الكريم لعام 2024

يوم الإثنين الموافق 11 مارس لعام 2024:

موعد آذان الفجر هو الساعة 4:46 ص.

موعد آذان المغرب هو الساعة 5:59 م.

يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس لعام 2024:

موعد آذان الفجر هو الساعة 4:44 ص.

موعد آذان المغرب هو الساعة 6:00 م.

يوم الأربعاء الموافق 13 مارس لعام 2024:

موعد آذان الفجر هو الساعة 4:43 ص.

موعد آذان المغرب هو الساعة 6:00 م.

يوم الخميس الموافق 14 مارس لعام 2024:

موعد آذان الفجر هو الساعة 4:42 ص.

موعد آذان المغرب هو الساعة 6:01 م.

يوم الجمعة الموافق 15 مارس لعام 2024:

موعد آذان الفجر هو الساعة 4:41ص.

موعد آذان المغرب هو الساعة 6:01 م.



يوم السبت الموافق 16 مارس لعام 2024:

موعد آذان الفجر هو الساعة 4:39 ص.

موعد آذان المغرب هو الساعة 6:02 م.

يوم الأحد الموافق 17 مارس لعام 2024:

موعد آذان الفجر هو الساعة 4:38 ص.

، موعد آذان المغرب هو الساعة 6:03 م.

يوم الإثنين الموافق 18 مارس لعام 2024:

موعد آذان الفجر هو الساعة 4:37 ص.

موعد آذان المغرب هو الساعة 6:03 م.

يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس لعام 2024:

موعد آذان الفجر هو الساعة 4:36 ص.

موعد آذان المغرب هو الساعة 6:04 م.

يوم الأربعاء الموافق 20 مارس لعام 2024:

موعد آذان الفجر هو الساعة 4:34 ص.

موعد آذان المغرب هو الساعة 6:05 م.

يوم الخميس الموافق 21 مارس لعام 2024:

موعد آذان الفجر هو الساعة 4:33 ص.

موعد آذان المغرب هو الساعة 6:05 م.

يوم الجمعة الموافق 22 مارس لعام 2024:

موعد آذان الفجر هو الساعة 4:32 ص.

موعد آذان المغرب هو الساعة 6:06 م.

يوم السبت الموافق 23 مارس لعام 2024:

موعد آذان الفجر هو الساعة 4:32 ص.

موعد آذان المغرب هو الساعة 6:06 م.

يوم الاحد الموافق 24 مارس لعام 2024:

موعد آذان الفجر هو الساعة 4:33 ص.

موعد آذان المغرب هو الساعة 6:07 م.

إمساكية شهر رمضان 2024 في مصر:

يوم الاثنين الموافق 25 مارس لعام 2024:

موعد آذان الفجر هو الساعة 4:33 ص.

موعد آذان المغرب هو الساعة 6:07 م.

يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس لعام 2024:

موعد آذان الفجر هو الساعة 4:32 ص.

موعد آذان المغرب هو الساعة 6:08 م.

يوم الأربعاء الموافق 25 مارس لعام 2024:

موعد آذان الفجر هو الساعة 4:32 ص.

موعد آذان المغرب هو الساعة 6:08 م.

يوم الخميس الموافق 26 مارس لعام 2024:

موعد آذان الفجر هو الساعة 4:32 ص.

موعد آذان المغرب هو الساعة 6:08 م.



يوم الجمعة الموافق 27 مارس لعام 2024:

موعد آذان الفجر هو الساعة 4:32 ص.

موعد آذان المغرب هو الساعة 6:08 م.

يوم السبت الموافق 28 مارس لعام 2024:

موعد آذان الفجر هو الساعة 4:32 ص.

موعد آذان المغرب هو الساعة 6:08 م.

يوم الأحد الموافق 29 مارس لعام 2024:

موعد آذان الفجر هو الساعة 4:32 ص.

موعد آذان المغرب هو الساعة 6:08 م.

يوم الاثنين الموافق 30 مارس لعام 2024:

موعد آذان الفجر هو الساعة 4:32 ص.

موعد آذان المغرب هو الساعة 6:08 م.

يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس لعام 2024:

موعد آذان الفجر هو الساعة 4:32 ص.

موعد آذان المغرب هو الساعة 6:08 م.

إمساكية شهر رمضان الكريم المبارك 2024 في مصر:

يوم الأربعاء الموافق 1 ابريل لعام 2024:

موعد آذان الفجر هو الساعة 4:32 ص.

موعد آذان المغرب هو الساعة 6:08 م.

يوم الخميس الموافق 2 ابريل لعام 2024:

موعد آذان الفجر هو الساعة 4:32 ص.

موعد آذان المغرب هو الساعة 6:08 م.

يوم الجمعة الموافق 3 ابريل لعام 2024:

موعد آذان الفجر هو الساعة 4:34 ص.

موعد آذان المغرب هو الساعة 6:10 م.

يوم السبت الموافق 4 ابريل لعام 2024:

موعد آذان الفجر هو الساعة 4:34 ص.

موعد آذان المغرب هو الساعة 6:10 م.

يوم الأحد الموافق 5 ابريل لعام 2024:

موعد آذان الفجر هو الساعة 4:34 ص.

موعد آذان المغرب هو الساعة 6:10 م.

يوم الاثنين الموافق 6 ابريل لعام 2024:

موعد آذان الفجر هو الساعة 4:34 ص.

موعد آذان المغرب هو الساعة 6:10 م.

يوم السبت الموافق 7 ابريل لعام 2024:

موعد آذان الفجر هو الساعة 4:34 ص.

موعد آذان المغرب هو الساعة 6:10 م.

يوم الأحد الموافق 8 ابريل لعام 2024:

موعد آذان الفجر هو الساعة 4:34 ص.

موعد آذان المغرب هو الساعة 6:10 م.

يوم الاثنين الموافق 9 ابريل لعام 2024:

موعد آذان الفجر هو الساعة 4:34 ص.

موعد آذان المغرب هو الساعة 6:10 م.