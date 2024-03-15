الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كل مايمكن معرفته عن إمساكية شهر رمضان الكريم لعام 2024 / 1445

امساكية
امساكية

يحتفل العالم الإسلامي بحلول شهر رمضان الكريم لعام 2024 / 1445 ويونيا يبحث المواطنين في مصر عن مواقيت الصلاة ومواعيد الإفطار ومواعيد الامساك وعدد ساعات الصيام على محرك البحث العالمي جوجل.


موعد شهر رمضان الكريم 2024
وفي هذا السياق يستعرض موقع جريدة “الدستور” في السطور التالية كل ما يمكن معرفته عن إمساكية شهر رمضان الكريم لعام 2024.

 

txt

دعاء اليوم الخامس من شهر رمضان 2024.. موعد آذان المغرب في اليوم الخامس من شهر رمضان 2024

 


يحل علينا شهر رمضان الكريم هذا العام في يوم ١١ مارس لعام 2024، ويأتي موعد شهر رمضان لعام 2024، على النحو التالي:

إمساكية شهر رمضان الكريم لعام 2024
يوم الإثنين الموافق 11 مارس لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:46 ص.
موعد آذان المغرب هو الساعة 5:59 م.

يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:44 ص.
موعد آذان المغرب هو الساعة 6:00 م.

يوم الأربعاء الموافق 13 مارس لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:43 ص.
موعد آذان المغرب هو الساعة 6:00 م.

يوم الخميس الموافق 14 مارس لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:42 ص.
موعد آذان المغرب هو الساعة 6:01 م.

يوم الجمعة الموافق 15 مارس لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:41ص.
موعد آذان المغرب هو الساعة 6:01 م.

يوم السبت الموافق 16 مارس لعام 2024: 
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:39 ص.
موعد آذان المغرب هو الساعة 6:02 م.

يوم الأحد الموافق 17 مارس لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:38 ص.
، موعد آذان المغرب هو الساعة 6:03 م.

يوم الإثنين الموافق 18 مارس لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:37 ص.
موعد آذان المغرب هو الساعة 6:03 م.

يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:36 ص.
موعد آذان المغرب هو الساعة 6:04 م.

يوم الأربعاء الموافق 20 مارس لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:34 ص.
موعد آذان المغرب هو الساعة 6:05 م.

يوم الخميس الموافق 21 مارس لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:33 ص. 
موعد آذان المغرب هو الساعة 6:05 م.

 

txt

أدعية مستحبة| صيغة دعاء اليوم الرابع من رمضان 1445 مكتوب

 

يوم الجمعة الموافق 22 مارس لعام 2024:

موعد آذان الفجر هو الساعة 4:32 ص.
موعد آذان المغرب هو الساعة 6:06 م.

يوم السبت الموافق 23 مارس لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:32 ص.
موعد آذان المغرب هو الساعة 6:06 م.

يوم الاحد الموافق 24 مارس لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:33 ص.
موعد آذان المغرب هو الساعة 6:07 م.

إمساكية شهر رمضان 2024 في مصر:
يوم الاثنين الموافق 25 مارس لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:33 ص.
موعد آذان المغرب هو الساعة 6:07 م.

يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:32 ص.
موعد آذان المغرب هو الساعة 6:08 م.

يوم الأربعاء الموافق 25 مارس لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:32 ص.
موعد آذان المغرب هو الساعة 6:08 م.

يوم الخميس الموافق 26 مارس لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:32 ص.
موعد آذان المغرب هو الساعة 6:08 م.


يوم الجمعة الموافق 27 مارس لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:32 ص.
موعد آذان المغرب هو الساعة 6:08 م.

يوم السبت الموافق 28 مارس لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:32 ص.
موعد آذان المغرب هو الساعة 6:08 م.

 

txt

اللهم بلغنا رمضان.. أدعية أول يوم في الشهر الكريم 2024

 

يوم الأحد الموافق 29 مارس لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:32 ص.
موعد آذان المغرب هو الساعة 6:08 م.

يوم الاثنين الموافق 30 مارس لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:32 ص.
موعد آذان المغرب هو الساعة 6:08 م.

يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:32 ص.
موعد آذان المغرب هو الساعة 6:08 م.

إمساكية شهر رمضان الكريم المبارك 2024 في مصر:
يوم الأربعاء الموافق 1 ابريل لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:32 ص.
موعد آذان المغرب هو الساعة 6:08 م.

يوم الخميس الموافق 2 ابريل لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:32 ص.
موعد آذان المغرب هو الساعة 6:08 م.

يوم الجمعة الموافق 3 ابريل لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:34 ص.
موعد آذان المغرب هو الساعة 6:10 م.

يوم السبت الموافق 4 ابريل لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:34 ص.
موعد آذان المغرب هو الساعة 6:10 م.

يوم الأحد الموافق 5 ابريل لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:34 ص.
موعد آذان المغرب هو الساعة 6:10 م.

يوم الاثنين الموافق 6 ابريل لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:34 ص.
موعد آذان المغرب هو الساعة 6:10 م.

يوم السبت الموافق 7 ابريل لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:34 ص.
موعد آذان المغرب هو الساعة 6:10 م.

يوم الأحد الموافق 8 ابريل لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:34 ص.
موعد آذان المغرب هو الساعة 6:10 م.

يوم الاثنين الموافق 9 ابريل لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:34 ص.
موعد آذان المغرب هو الساعة 6:10 م.

امساكيه شهر رمضان 2024 القاهرة مواقيت الصلاة فى مصر مواعيد الافطار والسحور امساكية شهر رمضان امساكية شهر رمضان 1445

الأكثر قراءة

ليلى عزالعرب: "فقدت زوجى دون وداع.. وانغمست فى العمل لأتعايش مع ألم الفراق"

فى نهار رمضان.. مقتل شاب على يد والده فى بورسعيد

دعاء 5 رمضان مكتوب| دعاء اليوم الخامس من رمضان 2024

المفتي يكشف حكم إخراج المرأة الثرية زكاة الفطر بدلًا من زوجها

عاجل| قرعة ربع نهائى دورى الأبطال.. ريال مدريد يصطدم بـ مانشستر سيتى مجددًا

أبرزها ركوب الخيل.. أحمد عيد يكشف صعوبات دوره في مسلسل الحشاشين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

جريمة الدفاع عن الفن!

د هند جاد

عن شهر الشجن.. رمضان بالمصرى

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «١»

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: تهجير سكان غزة خط أحمر لنا

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل ترفض مقترح حماس الجديد لوقف إطلاق النار فى غزة

جيش الاحتلال يُبرئ نفسه ويتهم "حماس" بالوقوف وراء "مجزرة دوار الكويت"

عاجل| على بعد 10 كيلومترات.. سفينة المساعدات القبرصية تقترب من ساحل غزة