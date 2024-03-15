الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

دعاء اليوم الخامس من شهر رمضان 2024.. موعد آذان المغرب في اليوم الخامس من شهر رمضان 2024

موعد اذان المغرب
موعد اذان المغرب في اليوم

يستمر احتفال المسلمون في جميع أنحاء العالم بقدوم شهر رمضان الكريم المبارك لعام ١٤٤٥ / ٢٠٢٤ ودائما ما يبحثون عن موعد آذان المغرب وعدد ساعات الصيام يوميا في شهر رمضان الكريم وعن مواقيت الصلاة.

عدد ساعات الصيام اليوم الخامس من شهر رمضان 2024
 

ويكون السؤال عن عدد ساعات الصيام في اليوم الخامس من شهر رمضان الكريم المبارك لعام ٢٠٢٤ / ١٤٤٥ من أهم الأسئلة التي يبحث عنها الناس من خلال القيام بالدخول على موقع البحث العالمي جوجل خلال الساعات الماضية.

 

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موعد آذان المغرب اليوم الجمعة 5 رمضان 2024 في محافظة القاهرة


وفي هذا السياق يستعرض الدستور من خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تخص اليوم الخامس لشهر رمضان الكريم لعام 2024/1445.

عدد ساعات الصيام فى اليوم الخامس لشهر رمضان الكريم لعام ٢٠٢٤ / ١٤٤٥ في محافظة القاهرة:
13 ساعة و21 دقيقة.. هى عدد ساعات الصيام فى اليوم الرابع لشهر رمضان الكريم لعام 2024/1445.

 

إمساكية شهر رمضان 2024 القاهرة

يوافق اليوم الخامس لشهر رمضان الكريم لعام 2024 /1445، يوم الجمعة 15 مارس لعام 2024 وذلك حسب ما نشره المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مؤخرا على موقعه الإلكتروني.

ووفقا لتلك الحسابات الفلكية فإن موعد أذان الفجر فى اليوم الرابع لشهر رمضان هو: الساعة 4:39 صباحًا في محافظة القاهرة.

 

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موعد اذان المغرب اليوم القاهرة

وعليه سيكون موعد أذان المغرب في تمام الساعة 6:05 مساءً، في محافظة القاهرة وبذلك يكون عدد ساعات الصيام هو 13 ساعة و21 دقيقة بحساب فرق الساعات بين وقت أذان الفجر حيث يبدأ الصيام بين وقت أذان الفجر وحتى المغرب.

أطول ساعات الصيام فى شهر رمضان الكريم لعام 2024/1445:
اليوم الأخير لشهر رمضان الكريم يوافق الثلاثاء 9 من شهر إبريل 2024، وهو يوافق اليوم الـ30 من الشهر الكريم حسب الحسابات الفلكية لمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

ويعتبر اليوم الأخير لشهر رمضان الكريم لعام 2024 /1445 وهو اليوم الـ30 من الشهر الكريم والـ9 من شهر إبريل 2024 هو أطول الأيام  للشهر الكريم من حيث عدد ساعات الصيام حيث تبلغ عدد الساعات لصيام هذا اليوم هو 14 ساعة و14 دقيقية حسب ما نشره المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن ساعات الصيام بالشهر الكريم لهذا العام 2024.

 

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دعاء اليوم الخامس شهر رمضان 2024

اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك الواسع أن تمنّ عليّ بعفوك ورضاك، أن تجعلني من المهتدين وأن تُدخلني برحمتك في الفردوس الأعلى.

يا ذا الجلال والإكرام أسألك أن ترزقني حبك، طاعتك ورضاك، أن تريني الحق حقًا والباطل باطلًا وأن تصرف عني كيد الشيطان.

اللهم احفظ لي ديني ولا تجعل مصيبتي فيه، اللهم اهدني إلى سبل السلام واجعلني من الأخيار في الدنيا والآخرة.

يا أكرم الأكرمين أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، ورزقًا حلالًا وفيرًا وعملًا تتقبله مني وذنبًا تغفره كرمًا.

يا الله يا كريم أسألك من كرمك وجودك أن تؤمّن قلبي مما يخاف، أن تلهمني صواب رشدي، أن تقرّ عيني، تجبر بخاطري وتنصرني في الدنيا والآخرة.

يا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تنظر لي بعين رحمتك، أن تعفو عن ذنبي الذي فعلته عن جهلٍ وضعفٍ مني، أن تسترني فوق الأرض وتحت الأرض وأن تكرمني برؤية وجهك الكريم.

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