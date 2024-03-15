الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

موعد آذان المغرب اليوم الجمعة 5 رمضان 2024 في محافظة القاهرة

موعد آذان المغرب
موعد آذان المغرب

موعد آذان المغرب اليوم الجمعة 5 رمضان 2024 الموافق 15 مارس من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة خلال الساعات الأخيرة حيث يرغب الملايين من المواطنين في معرفة توقيت الإفطار وترتيب أوقاتهم للوصول إلى المنزل قبل هذا التوقيت.

موعد آذان المغرب اليوم الجمعة 5 رمضان 2024 في القاهرة

يعرض الدستور للقراء موعد آذان المغرب اليوم الجمعة 5 رمضان 2024 وفقا للإمساكية الرمضانية التي تم إعدادها من خلال الهيئة العامة للمساحة المصرية بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف حيث يؤذن لصلاة المغرب في محافظة القاهرة في تمام الساعة 6:03 دقيقة مساءا وإليكم الإمساكية الرمضانية اليوم الخامس من شهر رمضان 1445 - 2024 في محافظة القاهرة كما يلي:-

  • موعد السحور في تمام الساعة 2:18 بعد منتصف الليل.
  • موعد الإمساك في تمام الساعة 4:18 فجرا.
  • موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 4:38 فجرا.
  • موعد الشروق في تمام الساعة 6:04 صباحا.
  • موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:04 ظهرا.
  • موعد صلاة العصر في تمام الساعة 3:29 عصرا.
  • موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 6:03 مساءا.
  • موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 7:21 مساءا.

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موعد أذان صلاة الفجر اليوم الجمعة 15 مارس 2024

موعد آذان المغرب اليوم في الإسكندرية 
 

جاءت مواعيد الصلاة في محافظة الإسكندرية يوم 5 رمضان 1445 كما يلي:-

موعد السحور في تمام الساعة 2:18 بعد منتصف الليل.
موعد الإمساك في تمام الساعة 4:18 فجرا.
موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 4:42 فجرا.
موعد الشروق في تمام الساعة 6:10 صباحا.
موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:09 ظهرا.
موعد صلاة العصر في تمام الساعة 3:34 عصرا.
موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 6:09 مساءا.
موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 7:27 مساءا.
 

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مواعيد الصلاة اليوم الأحد 10 مارس 2024 فى محافظات مصر 

موعد آذان المغرب اليوم في قنا
 

جاءت مواعيد الصلاة في محافظة الإسكندرية يوم 5 رمضان 1445 كما يلي:-

موعد السحور في تمام الساعة 2:15 بعد منتصف الليل.
موعد الإمساك في تمام الساعة 4:15 فجرا.
موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 4:35 فجرا.
موعد الشروق في تمام الساعة 5:59 صباحا.
موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 11:58 ظهرا.
موعد صلاة العصر في تمام الساعة 3:23 عصرا.
موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 5:58 مساءا.
موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 7:12 مساءا.

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