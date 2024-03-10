الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 10 مارس 2024 فى محافظات مصر 

الصلاة
الصلاة

البحث عن مواعيد الصلاة اليوم الأحد في محافظات مصر يشهد معدل بحث مرتفع فمن المتوقع أن يتم الإعلان عن موعد أول يوم شهر رمضان بعد استطلاع هلال الشهر من دار الإفتاء المصرية وبناء عليه يتم الاستعداد لصلاة التراويح اليوم إذا تيقن ان غدًا الإثنين أول أيام شهر رمضان 2024.
 

وننشر في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الأحد 10 مارس 2024 في عدد من محافظات مصرمواعيد الصلاة اليوم الأحد 10 مارس 2024 في عدد من محافظات مصر والتي تختلف فيها أوقات الصلاة لعدة دقائق نتيجة للتوزيعات الجغرافية.

 

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:44 ص
موعد أذان الظهر: 12:05 م
موعد أذان العصر: 3:28 م
موعد أذان المغرب: 6:00   م
موعد أذان العشاء: 7:17 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:49 ص
موعد أذان الظهر: 12:10 م
موعد أذان العصر: 3:33 م
موعد أذان المغرب: 6:05 م
موعد أذان العشاء: 7:23  م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة بور سعيد

موعد أذان الفجر: 4:39 ص
موعد أذان الظهر: 12:01 م
موعد أذان العصر: 3:23 م
موعد أذان المغرب: 5:56 م
موعد أذان العشاء: 7:14 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر: 4:44 ص
موعد أذان الظهر: 12:05 م
موعد أذان العصر: 3:28 م
موعد أذان المغرب: 6:00   م
موعد أذان العشاء: 7:18 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الفيوم

موعد أذان الفجر: 4:46 ص
موعد أذان الظهر: 12:07م
موعد أذان العصر: 3:30 م
موعد أذان المغرب: 6:02  م
موعد أذان العشاء: 7:19  م

باقي 11 يوما على شهر الفرحة.. مواقيت الصلاة في رمضان 2024

موعد رؤية هلال رمضان 2024.. ضوابط صلاة التراويح في المساجد

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الزقازيق

موعد أذان الفجر: 4:43 ص
موعد أذان الظهر: 12:04 م
موعد أذان العصر: 3:27  م
موعد أذان المغرب: 5:59 م
موعد أذان العشاء: 7:17 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:44 ص
موعد أذان الظهر: 12:03  م
موعد أذان العصر: 3:27 م
موعد أذان المغرب: 6:00 م
موعد أذان العشاء: 7:14 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:40 ص
موعد أذان الظهر:  11:59 ص 
موعد أذان العصر: 3:22  م
موعد أذان المغرب: 5:55 م
موعد أذان العشاء: 7:09 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة العريش

موعد أذان الفجر: 4:33 ص
موعد أذان الظهر: 11:55 ص
موعد أذان العصر: 3:17 م
موعد أذان المغرب: 5:50 م
موعد أذان العشاء: 7:08 م

txt

مواعيد الصلاة في رمضان 2024 في محافظة القاهرة وفقا للإمساكية

txt

إمساكية شهر رمضان 2024 pdf لمواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام

مواعيد الصلاة اليوم رمضان 2024 مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة موعد أذان الفجر موعد آذان العصر موعد أذان المغرب موعد اذان العشاء

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

تقرير: زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلى تتهرب من أسر المحتجزين لدى حماس

حبس متهم بنشر أخبار كاذبة فى واقعة وفاة طالبة العريش

عاجل.. القاهرة الإخبارية: الاحتلال ينفذ أحزمة نارية على جنوب خان يونس (فيديو)

حفاظا على الاقتصاد الوطنى.. "الداخلية" تواجه مزورى العملات المحلية والأجنبية

النيابة العامة تحسم الجدل وتأمر بحبس مروج الشائعات حول طالبة العريش (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أشباه الرجال.. لا يعرفون اليوم العالمى للمرأة

وائل لطفي

رسائل يوم الشهيد

ماجد حبته

سننعم بحصاد جهدنا.. قريبًا

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

علي سعدة

يوم المرأة

محمد رفعت

المصريون وشهر الخير!

د. منى حلمى

ذنوب الفقراء

تساو جينغ نيان

الجذور الثقافية للفكر الديمقراطى فى الصين

صور

عزاء شيخ الصحفيين الكاتب محمد عبدالجواد

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى

حماس تعلن أسماء 4 محتجزين قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية

10 شهداء بينهم أطفال فى قصف الاحتلال منزلًا غرب مخيم النصيرات