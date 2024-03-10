مواعيد الصلاة اليوم الأحد 10 مارس 2024 فى محافظات مصر 

البحث عن مواعيد الصلاة اليوم الأحد في محافظات مصر يشهد معدل بحث مرتفع فمن المتوقع أن يتم الإعلان عن موعد أول يوم شهر رمضان بعد استطلاع هلال الشهر من دار الإفتاء المصرية وبناء عليه يتم الاستعداد لصلاة التراويح اليوم إذا تيقن ان غدًا الإثنين أول أيام شهر رمضان 2024.



وننشر في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الأحد 10 مارس 2024 في عدد من محافظات مصرمواعيد الصلاة اليوم الأحد 10 مارس 2024 في عدد من محافظات مصر والتي تختلف فيها أوقات الصلاة لعدة دقائق نتيجة للتوزيعات الجغرافية.

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:44 ص

موعد أذان الظهر: 12:05 م

موعد أذان العصر: 3:28 م

موعد أذان المغرب: 6:00 م

موعد أذان العشاء: 7:17 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:49 ص

موعد أذان الظهر: 12:10 م

موعد أذان العصر: 3:33 م

موعد أذان المغرب: 6:05 م

موعد أذان العشاء: 7:23 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة بور سعيد

موعد أذان الفجر: 4:39 ص

موعد أذان الظهر: 12:01 م

موعد أذان العصر: 3:23 م

موعد أذان المغرب: 5:56 م

موعد أذان العشاء: 7:14 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر: 4:44 ص

موعد أذان الظهر: 12:05 م

موعد أذان العصر: 3:28 م

موعد أذان المغرب: 6:00 م

موعد أذان العشاء: 7:18 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الفيوم

موعد أذان الفجر: 4:46 ص

موعد أذان الظهر: 12:07م

موعد أذان العصر: 3:30 م

موعد أذان المغرب: 6:02 م

موعد أذان العشاء: 7:19 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الزقازيق

موعد أذان الفجر: 4:43 ص

موعد أذان الظهر: 12:04 م

موعد أذان العصر: 3:27 م

موعد أذان المغرب: 5:59 م

موعد أذان العشاء: 7:17 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:44 ص

موعد أذان الظهر: 12:03 م

موعد أذان العصر: 3:27 م

موعد أذان المغرب: 6:00 م

موعد أذان العشاء: 7:14 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:40 ص

موعد أذان الظهر: 11:59 ص

موعد أذان العصر: 3:22 م

موعد أذان المغرب: 5:55 م

موعد أذان العشاء: 7:09 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة العريش

موعد أذان الفجر: 4:33 ص

موعد أذان الظهر: 11:55 ص

موعد أذان العصر: 3:17 م

موعد أذان المغرب: 5:50 م

موعد أذان العشاء: 7:08 م