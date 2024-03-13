الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

اعرف المفطرات في نهار رمضان 2024 حتى لا تقع في مبطلات الصيام

جريدة الدستور

زاد السؤال على محركات البحث المختلفة عن المفطرات في رمضان حتى لا يفعلها الصائمون دون إدراك لذلك أو كان ذلك عن عمد، لذلك نستعرض في التقرير التالي المفطرات في  رمضان 2024 من واقع آراء العلماء. 

المفطرات في رمضان 

وفق آراء العلماء فإن، مفطرات الصيام في رمضان ما يكون من نوع الاستفراغ كالجماع (ويعتبر من أعظم المفطرات وأكبرها إثما) والاستقاءة والحيض والاحتجام، فخروج هذه الأشياء من البدن مما يضعفه، ولذلك جعلها الله تعالى من مفسدات الصيام، حتى لا يضعف الصائم نتيجة الصوم ومع الضعف الناتج عن خروج هذه الأشياء فيتضرر بالصوم ويخرج صومه عن حد الاعتدال.

 وهناك نوع أخر من المفطرات للصيام في رمضان ومنها الامتلاء كالأكل والشرب، ففي حالة الأكل والشرب بذلك لا يتم الصائم الحكمة المقصودة من الصيام، ومنها كذلك دخول الماء إلى المعدة عن طريق الأنف عن طريق الاستنشاق لذلك لا يجب المبالغة في ذلك

من المفطرات في صيام رمضان كذلك إخراج الدم بالحجامة ونحوها، وخروج دم الحيض أو النفاس من المرأة، والاستمناء.

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مبطلات الصيام في نهار رمضان 

وجاء في المفطرات في صيام رمضان كذلك حقن الدم في الصائم نتيجة الإصابة بنزيف الأمر الذي يلزم معه العلاج بعمليات نقل الدم.  

كذلك من المفطرات في صيام رمضان الحقن المغذية التي يُستغنى بها عن الطعام والشراب، مع العلم أن هناك نوع اخر من الحقن لا يفطر منها  حقن البنسلين والأنسولين أو تنشيط الجسم أو إبر التطعيم لا تضرّ الصيام سواء عن طريق العضلات أو الوريد. 

ومن المفطرات في صيام رمضان أيضا من تقيأ عمدا بوضع أصبعه في فمه أو عصر بطنه أو تعمد شمّ رائحة كريهة، أو داوم النظر إلى ما يتقيأ منه.

وجاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ.

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