مسلسلات المتحدة.. وبهجة الفخرانى فى رمضان

في ساحة الدراما العربية، التي تسيطر عليها الشركة المتحدة هذا العام يظهر مسلسل "عتبات البهجة" كأحد الأعمال الفنية التي من المرجح وبقوة أن يترك بصمة عظيمة في نفوس المشاهدين، فقد نجح المسلسل من أول حلقة في تصوير مجموعة من القضايا الاجتماعية والنفسية بشكل ملموس تؤثر على مجتمعنا المعاصر.

منذ أولى ليالي رمضان، حرصت على متابعة حلقات المسلسل للفنان الجميل يحيى الفخراني، لما له من مكانة خاصة في قلبي لتميزه ودفئه وذكائه في تجسيد شخصياته، فيحرص الفخراني في كل أعماله على أن يمس المواطن ويكون قريبًا منه، وبتقديمه مسلسل عتبات البهجة هذا الموسم رسخ مكانته لدينا التي لا يستطيع أن يقترب منها أحد.

اختيار الفخراني لهذ المسلسل من الاختيارات الناجحة له، فمن غيره يستطيع تجسيد هذ الدور الذي يحمل جوانب كثيرة ومختلفة "ربما هو حكم سريع.. ولكن أداء الفخراني لا يختلف عليه اثنان"، فاسمه وحده كفيل أن ينجح أي عمل لما يتميز به من تجسيده للشخصيات بكل وجدانه فيشعرنا بالسعادة، بابتسامته الدافئة وتأديته المتقنة للأدوار.

يستطيع الفخراني بصوته الشجي الحنون وأدائه الرائع أن يجعل المشاهدين يشعرون بالانتماء والتواصل مع الشخصيات التي يجسدها، ووجوده في الأعمال الرمضانية يعتبر لحظة انتظار وشوق ينتظرها الكثيرون، فهو يحمل معه الذكريات الجميلة والمشاعر الصادقة التي تجعلنا نشعر بدفء رمضان من جديد.

رأيت مسلسل "عتبات البهجة" مرآة تعكس حقيقة الحياة، في ذلك الوقت يتيح المسلسل للمشاهدين فرصة للتأمل في حياتهم الشخصية والعلاقات الاجتماعية، فهو يقدم الشخصيات بمفهومنا المعاصر "عصر الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي"، ما يجعلنا ننتظر حلقة الغد متشوقين لمتابعة باقي الأحداث.. "يكفي أن بطله يحيى الفخراني".

بتقديمها لـ عتبات البهجة؛ تسهم الشركة المتحدة في تعزيز الفكر والثقافة العربية، حيث يعمل المسلسل على إثراء الحوار الاجتماعي وتسليط الضوء على قضايا تهم المجتمع بشكل عام، وهو الأمر الذي يعد بمثابة دليل على إصرار الشركة المتحدة على تقديم محتوى درامي هادف على مدار الأعوام سواء الماضية أو العام الحالي.

وتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية موسمًا رمضانيًا متميزًا، من خلال عرض عدد كبير من المسلسلات يضم نجوم الصف الأول ونجومًا كبارًا يقدمون وجبة رمضانية دسمة للمشاهد، فتعتبر المتحدة الآن الشركة الأهم والأكبر في تطوير المشهد الدرامي العربي وليس المصري فقط، وتتميز بتقديم أعمال فنية ذات جودة عالية ومواضيع ملهمة، وتلعب دورًا حيويًا في تشكيل الوعي وتحفيز التفكير النقدي لدى المشاهدين.