الثلاثاء 12 مارس 2024
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الدين لله

مع بدء الليلة الثالثة لشهر رمضان.. حكم قراءة القرآن الكريم بدون وضوء

القرآن الكريم
القرآن الكريم

زاد السؤال على محركات البحث المختلفة عن حكم قراءة القرآن الكريم بدون وضوء؟ في اليوم الثاني من شهر رمضان 2024 حيث جاء في فضل قراءة القرآن قول رسول الله صل الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف.

نجيب في التقرير التالي عن التساؤل المطروح عن حكم قراءة القرآن الكريم بدون وضوء من واقع آراء العلماء خلال أيام شهر رمضان 2024

 

هل يجوز أن أقرأ من المصحف بدون وضوء؟

 

في إجابة لدار الافتاء المصرية عن حكم قراءة القرآن الكريم دون وضوء كانت الاجابة كالتالي لا يجوز مس المصحف شرعًا إلا لمن كان طاهرًا من الحدثين جميعًا؛ وهو قول مالك والشافعي والحنابلة، واحتجوا بكتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمرو بن حزم: «أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ».

 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلا طَاهِرٌ»، وقال أبو حنيفة: يجوز حمله بعلاقته بدون وضوء، ومنع ذلك مالك والشافعي.

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حكم قراءة القرآن بدون وضوء 

جاء في حكم قراءة القرآن بدون وضوء أن الوضوء مستحب لقراءة القرآن خاصة إذا كان عن ظهر قلب، وإن قرأ من دون وضوء فلا بأس.

عند مس المصحف وحمله قراءة القرآن فقد ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى تحريم ذلك، وذهب الحاكم وحماد وداود الظاهري إلى جواز ذلك، وقولهم هذا مرجوح، فقد استدل الجمهور بقول الله سبحانه ( إنه لقرآن كريم* في كتاب مكنون* لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين) [الواقعة: 77-80]

 

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وفي هذه الآيات دلالة ظاهرة على تحريم مس المصحف إلا للطاهر؛ فقوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾.

 

وجاء في قول الإمام النووي: أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ لِلْمُحْدِثِ، وَالْأَفْضَلُ أَنَّهُ يَتَطَهَّرُ لَهَا. قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ، وَالْغَزَالِيُّ فِي الْبَسِيطِ: وَلَا نَقُولُ قِرَاءَةُ الْمُحْدِثِ مَكْرُوهَةٌ، فَقَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ مَعَ الْحَدَثِ.

 

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