لو بتعانى من مشكلة الصداع النصفى أثناء الصيام؟.. إليك الحل

لا يعلم معظمنا ما أبرز الاطعمة والمشروبات التي يجب الحرص على تناولها بشكل مستمر خلال شهر رمضان من أجل التخلص من مشكلة الصداع النصفي فاغلبنا يعاني من مشكلة الصداع النصفي خلال شهر رمضان الكريم ولا يعلم كيفية التعامل مع الأمر.



فكما جاء فى موقع "هيلث"، فهناك مجموعة من الأطعمة والمشروبات التي يجب الحرص على تناولها بعد وجبة الإفطار من أجل التخلص من مشكلة الصداع النصفي، وتتمثل أبرز تلك الأطعمة في الخضروات الورقية فيساعد تناول الخضروات الورقية في القضاء على مشكلة الصداع النصفي نتيجة امداد الجسم بالفيتامينات والمعادن اللازمة لصحة الجسم.

وبحسب ما ذكر في الموقع، فإن من ضمن الأطعمة التي تساعد فى التخلص من مشكلة الصداع النصفي، تناول الأطعمة الحارة والتي تساعد في تقليل الشعور بالصداع النصفي، كما يجب الحرص على تناول بعض أنواع الفاكهة مثل الموز والذي يساعد بشكل كبير في منح الجسم البوتاسيوم اللازم لصحة الجسم والذى يساعد في التخلص من مشكلة الصداع النصفي، كما يجب الحرص على تناول بعض الفاكهة مثل التوت البري والذي يساعد فى التخلص أيضا من مشكلة الصداع النصفي.



مشروبات تساعد فى القضاء على الصداع النصفي

وبحسب ما ذكر فى الموقع، فأن هناك مجموعة من المشروبات التي تساهم بشكل كبير فى القضاء على الصداع النصفي ومنها، الجنزبيل فيساعد فى تهدئة الأعصاب وتقليل الشعور بالصداع النصفي، وكذلك مشروب الحليب الدافي وكذلك النعناع والشاي الأخضر، وتساعد تلك المشروبات في التخلص من مشكلة الصداع النصفي، كما يمكن تناول أيضا مشروب الشاي بالنعناع والذي يساعد في القضاء على مشكلة الصداع النصفي أيضا بسبب احتوائه على الفيتامينات والمعادن.