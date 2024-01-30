الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

ينصح به للسيدات.. فوائد مذهلة لـ"شاي الشمر"

شاي الشمر
شاي الشمر

لا يعلم معظمنا مدى الفوائد التي تعود على الجسم من تناول شاي الشمر، وفي السطور التالية نستعرض فوائد شاي الشمر المذهلة.
 

وكما جاء في موقع "هيلث"، فإن شاي الشمر يساعد في التخلص من مشكلة اضطرابات المعدة، وذلك لما يحتويه من ألياف طبيعية تساعد في التخلص من تلك الأزمة، كما يساعد في القضاء على الغازات الموجودة في المعدة والتي تسبب عسر الهضم.

‏كما يساعد تناول الشمر على التخلص من مشكلة ضعف المناعة؛ لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي التي تساعد في تعزيز جهاز المناعة وترفع من كفاءته، وبالتالي عدم التعرض للإصابة بالأمراض بشكل مستمر.

كما يساعد تناول شاي الشمر على التخلص من مشكلة الصداع النصفي، فيعتبر مهدئ طبيعي للجسم لذا يجب الحرص على تناوله قبل النوم لتقليل الإحساس بالأرق وعدم القدرة على النوم وخصوصًا في ليالي الشتاء.

‏ويساعد تناول شاي الشمر على التخلص من مشكلة قلة التركيز لما يحتوي من فيتامينات ومعادن لازمة لرفع كفاية التركيز وزيادة القدرة على الانتباه يفضل منح للأطفال عند المذاكرة لزيادة الانتباه لديهم.

ويعتبر أيضًا شاي الشمر من أفضل المشروبات الخاصة بإنقاذ الوزن لأنه يساعد على زيادة معدل الحرق في الجسم وبالتالي عدم اكتساب مزيد من الوزن.

‏كما يفضل تناول الشاي الشمر خلال فترة الدورة الشهرية؛ لأنه يساعد في تنظيم الهرمونات ويقلل من أعراض الدورة الشهرية لذا ينصح به للسيدات.

لماذ يجب عليك تناول شاي الشمر شاي الشمر الشمر لماذ يجب عليك تناول شاي الشمر بشكل يومي خلال الشتاء الشمر وفوائده

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