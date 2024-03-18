الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودي في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

الريال السعودي
الريال السعودي

شهدت أسعار الريال السعودي بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين 18 مارس 2024 استقرارا ملحوظا، مع زيادة حجم الإقبال على العملة خلال موسم العمرة الرمضاني.

سعر الريال السعودي في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

وزادت تساؤلات المواطنين مع حلول شهر رمضان المبارك عن سعر الريال السعودي، اليوم، في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة لمعرفة آلية توفير العملة لأداء مناسك العمرة.سعر الريال السعودي بالبنك المركزي المصري. 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري اليوم الاثنين  نحو 12.58 للشراء ونحو 12.62 للبيع.

سعر فائدة البنك المركزي 

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي الأربعاء الماضي رفع أسعار الفائدة نحو 600 نقطة أساس بنسبة 6% ليصل إلى 27.75%.

كيفية الحصول على الريال السعودي من البنوك

كما حددت البنوك العاملة في مصر آليات وشروط حصول المسافرين على العملة السعودية، وتبدأ هذه الاشتراطات بأن يكون للمسافر حساب بنكي نشط قد مر عليه ٦ أشهر، بالإضافة إلى تقديم الأوراق والمستندات التي تؤكد السفر خارج البلاد، مثل تذكرة الطيران وتأشيرة الدخول للأراضي السعودية وجواز السفر، ويقوم البنك بختم الجواز وإتاحة صرف ١٥٠٠ ريال سعودي لكل مسافر بالسعر الرسمي للبنك بواقع 12.75 جنيه.

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 18-3-2024 مقابل الجنيه المصرى

يرصد “الدستور” من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية، كل ما تريد معرفته عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة، اليوم الاثنين 18 مارس 2024.

سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم الاثنين نحو 12.60 للشراء ونحو 12.63 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم الاثنين نحو 12.59للشراء ونحو 12.63 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الإسكندرية اليوم الاثنين نحو 12.56 للشراء ونحو 12.61 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم الاثنين نحو 17.73 للشراء ونحو 12.77 للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم الاثنين نحو 12.54 للشراء ونحو 12.64 للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 18-3-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم ثامن يوم رمضان 2024 خلال منتصف التعاملات

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الاثنين  18 مارس 2024 نحو ٠٫٢٧ دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الاثنين  18مارس 2024.

سعر الريال السعودي في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري سعر فائدة البنك المركزي كيفية الحصول على الريال السعودي من البنوك سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 18-3-2024 مقابل الجنيه المصرى سعر الريال السعودي بالبنك الاهلي المصري سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر سعر الريال السعودي اليوم في مصر سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي سعر الريال السعودي مقابل الدولار سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية الريال السعودي في مصر سعر الريال السعودي الريال الجنيه المصري والدولار والليرة

مواد متعلقة

ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بـ34 مليون جنيه

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 18-3-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصري

الأكثر قراءة

عاجل|بالحى الشعبى.. تفاصيل حريق لوكيشن مسلسل ياسر جلال "جودر" (صور)

رمضان صبحى يصدم الزمالك بطلب تعجيزى يهدد انتقاله إلى الفريق

الدور الأخير كلمة السر.. التحقيقات تكشف ملابسات حريق مول التجمع الخامس

الأهلى يتصدر والزمالك رابعا.. جدول الترتيب الحقيقى لـ"دورى نايل"

سر اختفاء كيت ميدلتون.. ماذا يحدث فى القصر الملكى البريطانى؟

قرار جديد من المحكمة في الطعن ببطلان انتخابات نادي الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

محمد المعتصم

يجعل كلامنا

وائل لطفي

أهمية أن نروى تاريخنا

عبد الرحيم طايع

السنة المظلمة!

مدحت بشاى

فنوننا البديعة .. وقطوف فضاء الإبداع الرمضاني ( 2)

لواء.حمدى البطران

حول الدعم في مصر

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

مقترح جديد.. تفاصيل العرض الإسرائيلى لـ حماس فى مفاوضات الدوحة

تقارير إسرائيلية: مفاوضات الهدنة تتجه للتعامل مع "السنوار" بشكل مباشر

الاحتلال يعلن اعتقال 80 شخصًا خلال مداهمته مجمع مستشفى الشفاء