سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 18-3-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصري
يقدم موقع الدستور نشرته اليومية الاقتصادية بعرض أسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري وذلك للمعتمرين الذين يستعدون لأداء فريضة العمرة خلال شهر رمضان أو خلال موسم الحج القادم.
وننشر في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 18-3-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
سعر الريال السعودي في مصر 2024
استقر سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم عند 12.5820 جنيه للشراء و 12.6194 جنيه للبيع
استقر سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري اليوم عند 12.5986 جنيه للشراء و12.6313 جنيه للبيع.
استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية اليوم عند 12.653 جنيه للشراء و12.612 جنيه للبيع.
استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس عند 12.5359 جنيه للشراء و 12.778 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر اليوم عند 12.5927 جنيه للشراء و12.6253 جنيه للبيع.
استقر سعر الريال السعودي في بنك القاهرة اليوم عند 12.626 جنيه للشراء و12.5933 جنيه للبيع.
استقر سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB عند 12.5418 جنيه للشراء و12.6313 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي
ما زال يستقر الريال السعودي في معاملات صرفه أمام الدولار الأمريكي عند نفس القيمة
1 ريال سعودي يساوي 0.27 دولار أمريكي
ويبلغ 1 دولار أمريكي ما يساوي 3.75 ريال سعودي
أسعار العملات الاجنبية اليوم
دولار أمريكى
47.1877 جنيه للشراء
47.3254 جنيه للبيع
يورو
51.3733 جنيه للشراء
51.5420 جنيه للبيع
جنيــه إسترليـنى
60.1124 جنيه للشراء
60.3067 جنيه للبيع
دولار كنـدى
34.8429 جنيه للشراء
34.9497 جنيه للبيع
كرون دانماركي
6.8898 جنيه للشراء
6.9109 جنيه للبيع
كرون نرويجى
4.4466 جنيه للشراء
4.4608 جنيه للبيع
كرون ســويدى
4.5570 جنيه للشراء
4.5716 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
53.3858 جنيه للشراء
53.5658 جنيه للبيع
100 ين يابانى
31.6590 جنيه للشراء
31.7577 جنيه للبيع
دينــار كويتى
153.4610 جنيه للشراء
153.9587 جنيه للبيع
درهم إماراتي
12.8468 جنيه للشراء
12.8850 جنيه للبيع
دولار أسترالي
30.9551 جنيه للشراء
31.0549 جنيه للبيع
دينــار البحــرين
125.1830 جنيه للشراء
125.5681 جنيه للبيع
ريـــال عمـــانى
122.5655 جنيه للشراء
122.9358 جنيه للبيع
ريـــال قطــــرى
12.9317 جنيه للشراء
12.9836 جنيه للبيع
دينـار أردني
66.4616 جنيه للشراء
66.8437 جنيه للبيع
يوان صينى
6.5569 جنيه للشراء
6.5772 جنيه للبيع
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