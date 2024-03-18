سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 18-3-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصري

يقدم موقع الدستور نشرته اليومية الاقتصادية بعرض أسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري وذلك للمعتمرين الذين يستعدون لأداء فريضة العمرة خلال شهر رمضان أو خلال موسم الحج القادم.

وننشر في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 18-3-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في مصر 2024

استقر سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم عند 12.5820 جنيه للشراء و 12.6194 جنيه للبيع

استقر سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري اليوم عند 12.5986 جنيه للشراء و12.6313 جنيه للبيع.

استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية اليوم عند 12.653 جنيه للشراء و12.612 جنيه للبيع.

استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس عند 12.5359 جنيه للشراء و 12.778 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر اليوم عند 12.5927 جنيه للشراء و12.6253 جنيه للبيع.

استقر سعر الريال السعودي في بنك القاهرة اليوم عند 12.626 جنيه للشراء و12.5933 جنيه للبيع.

استقر سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB عند 12.5418 جنيه للشراء و12.6313 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي

ما زال يستقر الريال السعودي في معاملات صرفه أمام الدولار الأمريكي عند نفس القيمة

1 ريال سعودي يساوي 0.27 دولار أمريكي

ويبلغ 1 دولار أمريكي ما يساوي 3.75 ريال سعودي

أسعار العملات الاجنبية اليوم

دولار أمريكى

47.1877 جنيه للشراء

47.3254 جنيه للبيع

يورو

51.3733 جنيه للشراء

51.5420 جنيه للبيع

جنيــه إسترليـنى

60.1124 جنيه للشراء

60.3067 جنيه للبيع

دولار كنـدى

34.8429 جنيه للشراء

34.9497 جنيه للبيع

كرون دانماركي

6.8898 جنيه للشراء

6.9109 جنيه للبيع

كرون نرويجى

4.4466 جنيه للشراء

4.4608 جنيه للبيع

كرون ســويدى

4.5570 جنيه للشراء

4.5716 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

53.3858 جنيه للشراء

53.5658 جنيه للبيع

100 ين يابانى

31.6590 جنيه للشراء

31.7577 جنيه للبيع

دينــار كويتى

153.4610 جنيه للشراء

153.9587 جنيه للبيع

درهم إماراتي

12.8468 جنيه للشراء

12.8850 جنيه للبيع

دولار أسترالي

30.9551 جنيه للشراء

31.0549 جنيه للبيع

دينــار البحــرين

125.1830 جنيه للشراء

125.5681 جنيه للبيع

ريـــال عمـــانى

122.5655 جنيه للشراء

122.9358 جنيه للبيع

ريـــال قطــــرى

12.9317 جنيه للشراء

12.9836 جنيه للبيع

دينـار أردني

66.4616 جنيه للشراء

66.8437 جنيه للبيع

يوان صينى

6.5569 جنيه للشراء

6.5772 جنيه للبيع

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