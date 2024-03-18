الإثنين 18 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 18-3-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

يقدم موقع الدستور نشرته اليومية الاقتصادية بعرض أسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري وذلك للمعتمرين الذين يستعدون لأداء فريضة العمرة خلال شهر رمضان أو خلال موسم الحج القادم. 

 

وننشر في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 18-3-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري. 

 

سعر الريال السعودي في مصر 2024

استقر سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم عند 12.5820  جنيه للشراء و 12.6194  جنيه للبيع

 

استقر سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري  اليوم عند 12.5986 جنيه للشراء و12.6313 جنيه للبيع.

 

استقر  سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية اليوم عند  12.653 جنيه للشراء و12.612  جنيه للبيع. 

 

استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس عند 12.5359 جنيه للشراء و 12.778 جنيه للبيع. 

 

 سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر اليوم عند 12.5927  جنيه للشراء و12.6253 جنيه للبيع. 

 

استقر سعر الريال السعودي في بنك القاهرة اليوم عند 12.626 جنيه للشراء و12.5933 جنيه للبيع. 

 

استقر سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي  CIB عند 12.5418 جنيه للشراء و12.6313 جنيه للبيع. 

 

سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي 

ما زال يستقر الريال السعودي في معاملات صرفه أمام الدولار الأمريكي عند نفس القيمة 

1 ريال سعودي يساوي 0.27 دولار أمريكي 

ويبلغ 1 دولار أمريكي ما يساوي 3.75 ريال سعودي 

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أسعار العملات الاجنبية اليوم 

 

دولار أمريكى

   47.1877 جنيه للشراء 

   47.3254 جنيه للبيع 

يورو

   51.3733 جنيه للشراء

   51.5420 جنيه للبيع 

جنيــه إسترليـنى

   60.1124 جنيه للشراء

   60.3067 جنيه للبيع 

دولار كنـدى 

   34.8429 جنيه للشراء

   34.9497 جنيه للبيع 

كرون دانماركي

   6.8898 جنيه للشراء

   6.9109 جنيه للبيع 

كرون نرويجى

   4.4466 جنيه للشراء

   4.4608 جنيه للبيع 

كرون ســويدى

   4.5570 جنيه للشراء

   4.5716 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى

   53.3858 جنيه للشراء

   53.5658 جنيه للبيع 

100 ين يابانى

   31.6590 جنيه للشراء

   31.7577 جنيه للبيع 

 

دينــار كويتى

   153.4610 جنيه للشراء

   153.9587 جنيه للبيع 

درهم إماراتي

   12.8468 جنيه للشراء

   12.8850 جنيه للبيع 

دولار أسترالي 

   30.9551 جنيه للشراء

   31.0549 جنيه للبيع 

دينــار البحــرين

   125.1830 جنيه للشراء

   125.5681 جنيه للبيع 

ريـــال عمـــانى

   122.5655 جنيه للشراء

   122.9358 جنيه للبيع 

ريـــال قطــــرى

   12.9317 جنيه للشراء

   12.9836 جنيه للبيع 

دينـار أردني

   66.4616 جنيه للشراء

   66.8437 جنيه للبيع 

يوان صينى

   6.5569 جنيه للشراء

   6.5772 جنيه للبيع

 

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