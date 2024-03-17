الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

انخفاض أسعار اللحوم البلدية 30%.. ومذكرة لوزير الزراعة بإغلاق المجازر 3 أيام أسبوعيًا

لحوم
لحوم

أكد هيثم عبدالباسط، رئيس شعب القصابين بالغرف التجارية، انخفاض أسعار اللحوم الحمراء البلدية بنسبة 30%، حيث انخفضت أسعار اللحوم البلدية عجول محلية من 500 جنيه إلى 450 جنيهًا للكيلو، فيما انخفضت أسعار اللحوم البلدية المستوردة للتسمين من 400 جنيه إلى 350 جنيهًا.

وأشار إلى أن هناك تراجعًا مستمرًا في أسعار اللحوم مع السيطرة على كبار المربين وأصحاب المجازر، لافتًا إلى ضرورة قيام لجنة الكوارث والأزمات التي شكلها مجلس الوزراء بإدخال خبراء اقتصاد بها يتابعون كبار تجار المواشي وكبارمستوردي اللحوم حتى لا تحدث زيادة غير مبررة في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

دعم المربين

وقال عبدالباسط، في تصريحات لـ"الدستور"، إنه تم تقديم مذكرة للسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بإغلاق المجازر ثلاثة أيام أسبوعيًا الأحد والإثنين والثلاثاء، للحد من ذبح العجول الصغيرة وإناث الماشية، واستيراد عجول من الخارج ليتم تهجينها في مصر وتفعيل اتفاقية البريكس مع البرازيل لشراء العجول البرازيلية من خلال الدولة وبيعها للجزارين، إلى جانب وقف تصدير اللحوم البلدية من مجزر البساتين لبعض الدول العربية.

وطالب الجزارين من وزير الزراعة في المذكرة بفصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن وزارة الزراعة لتعمل بشكل حر، وتشديد الرقابة على ذبح إناث الماشية وتوفير الأدوية البيطرية والقوافل البيطرية للمربين ودعم المربين، من خلال توفير الأعلاف وزراعتها في مصر بدلًا من استيرادها، وأيضًا تسهيل الإجراءات من البنك الزراعي المصري لصغار المربين والتغاضي عن سند الملكية الذي أصبح معوقًا لمشروعات التسمين، حيث إن أغلب المزارعين والمربين ليس لديهم سند ملكية، إلى جانب زيادة الرقعة الزراعية وحث المزارع المصري على الإنتاج وزراعة الأعلاف في الأراضي القديمة والجديدة.

شعبة القصابين أنخفاض أسعار اللحوم البلدية شهيد ومذكرة الوزير الزراعة بإغلاق المجازر ثلاث أيام

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