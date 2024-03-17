سعر الريال السعودي في البنوك

استقرسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 7 رمضارن 2024، مع ترقب لتحركات العملة المصرية بعد أسبوع تطبيق السعر العادل للجنيه أمام الدولار وفي وقت تشهد السوق السوداء للعملة الأجنبية حالة من الشلل ولا يوجد أي عمليات بيع أو شراء.

سعر صرف الريال السعودي اليوم 17 مارس 2024 في البنك المركزي

جاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري للشراء في البنك المركزي عند 12.73 جنيه، وسعر بيع الريال السعودي 12.77 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 7 رمضان 2024

في البنك الأهلي المصري سجل سعر الريال السعودي عند مستوى 12.73 جنيه للشراء، و12.77 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي في بنك مصر 7 رمضان 2024

وفي بنك مصر سجل سعر الريال السعودى 12.65 جنيه للشراء 12.68 جنيه للبيع.

وبنك الإسكندرية سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في إلى 12.70 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه بقيمة 12.69 جنيه للشراء، و12.77 جنيه للبيع.

وفي المصرف العربي الدولي سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري نحو 12.71 جنيه للشراء، و12.74 جنيه للبيع.

في بنك كريدي أجريكول سجل سعرالريال السعودي مقابل الجنيه المصري مستوى 12.72 جنيه للشراء، و12.77 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي CIB سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه بقيمة 12.66 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع.

في بنك الكويت الوطني سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه عند 12.63 جنيه للشراء، 12.76 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

وبذلك سجل سعر شراء الريال السعودي وسعر البيع مستويات مستقرة مقابل الجنيه المصري، وفقًا للبيانات الرسمية للبنك المركزي.