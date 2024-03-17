الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودي في البنوك

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

استقرسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري  اليوم الأحد 7 رمضارن 2024، مع ترقب لتحركات العملة المصرية بعد أسبوع  تطبيق السعر العادل للجنيه أمام الدولار وفي وقت تشهد السوق السوداء للعملة الأجنبية حالة من الشلل ولا يوجد أي عمليات بيع أو شراء.

سعر صرف الريال السعودي اليوم 17 مارس 2024 في البنك المركزي 

جاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري للشراء في البنك المركزي عند 12.73 جنيه، وسعر بيع الريال السعودي 12.77 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 7 رمضان 2024 

في البنك الأهلي المصري سجل سعر الريال السعودي عند مستوى 12.73 جنيه للشراء، و12.77 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى اليوم الأحد 17-3-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

 

سعر الريال السعودي في بنك مصر 7 رمضان 2024 

وفي بنك مصر سجل سعر الريال السعودى  12.65 جنيه للشراء 12.68  جنيه للبيع.

وبنك الإسكندرية سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في إلى 12.70 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه بقيمة 12.69 جنيه للشراء، و12.77 جنيه للبيع.

وفي المصرف العربي الدولي سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري نحو 12.71 جنيه للشراء، و12.74 جنيه للبيع.

في بنك كريدي أجريكول سجل سعرالريال السعودي مقابل الجنيه المصري مستوى 12.72 جنيه للشراء، و12.77 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي CIB  سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه بقيمة 12.66 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع.

في بنك الكويت الوطني  سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه عند 12.63 جنيه للشراء، 12.76 جنيه للبيع.

 

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سعر الريال السعودي اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

سعر الريال السعودي اليوم في مصر 

وبذلك سجل سعر شراء الريال السعودي وسعر البيع مستويات مستقرة مقابل الجنيه المصري، وفقًا للبيانات الرسمية للبنك المركزي.

 

سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري بنك مصر المصرف العربي الدولي بنك كريدي أجريكول البنك التجاري الدولي

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