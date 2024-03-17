الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تراجع 15 قرشا.. سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري

الريال السعودي
الريال السعودي

شهدت أسعار الريال السعودي بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 17 مارس 2024 تراجعا بقيمة 15 قرشا، مع زيادة حجم الإقبال على العملة خلال موسم العمرة الرمضاني.

وزادت تساؤلات المواطنين مع حلول شهر رمضان المبارك عن سعر الريال السعودي، اليوم، في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة لمعرفة آلية توفير العملة لأداء مناسك العمرة.سعر الريال السعودي بالبنك المركزي المصري.

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري اليوم الأحد  نحو 12.58 للشراء ونحو 12.62 للبيع.

 

سعر فائدة البنك المركزي 

 

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي الأربعاء الماضي رفع أسعار الفائدة نحو 600 نقطة أساس بنسبة 6% ليصل إلى 27.75%.

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 17-3-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودي اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

كيفية الحصول على الريال السعودي من البنوك

 

كما حددت البنوك العاملة في مصر آليات وشروط حصول المسافرين على العملة السعودية، وتبدأ هذه الاشتراطات بأن يكون للمسافر حساب بنكي نشط قد مر عليه ٦ أشهر، بالإضافة إلى تقديم الأوراق والمستندات التي تؤكد السفر خارج البلاد، مثل تذكرة الطيران وتأشيرة الدخول للأراضي السعودية وجواز السفر، ويقوم البنك بختم الجواز وإتاحة صرف ١٥٠٠ ريال سعودي لكل مسافر بالسعر الرسمي للبنك بواقع 12.75 جنيه.

 

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 17-3-2024 مقابل الجنيه المصرى

 

يرصد “الدستور” من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية، كل ما تريد معرفته عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة، اليوم الأحد 17 مارس 2024.

 

سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم الأحد نحو 12.60 للشراء ونحو 12.63 للبيع.

 

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم الأحد نحو 12.59للشراء ونحو 12.63 للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الإسكندرية اليوم الأحد نحو 12.56 للشراء ونحو 12.61 للبيع.

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم الأحد نحو 17.73 للشراء ونحو 12.77 للبيع.

 

سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم الأحد  نحو 12.54 للشراء ونحو 12.64 للبيع.

 

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الأحد  17 مارس 2024 نحو ٠٫٢٧ دولار أمريكي.

 

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

 

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الأحد  17 مارس 2024.

أسعار الريال السعودي سعر الريال السعودي براجع 15 قرشا اليوم البنك المركزي رفع الفائدة 6 كيفية الحصول على الريال السعودي من البنوك سعر الريال السعودى اليوم الاحد 17-3-2024 مقابل الجنيه المصرى سعر الريال السعودي بالبنك الاهلي المصري سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر سعر الريال السعودي اليوم في مصر سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي سعر الريال السعودي مقابل الدولار سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

مواد متعلقة

سعر الريال السعودي في البنوك

الأكثر قراءة

الحكومة: مكاتب الصرافة تشهد إقبالًا من حائزى الدولار لاستبداله بالجنيه

مصرفيون: تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت 10 أضعاف

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 7.. والقنوات الناقلة

مشاكل الغدة الدرقية الشائعة عند النساء: تعرف على أعراضها وعلاجها

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

شيخ الأزهر يكشف "لطفًا إلهيًا" أنقذه من حادث غرق مروع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السنة المظلمة!

مدحت بشاى

وكأنه !!

لواء.حمدى البطران

حول الدعم في مصر

خالد حريب

احتمال لقاء البرهان وحميدتي في القاهرة

محمد رفعت

المتحدة ورمضان المصري

أحمد أبوالمحاسن

سلام وتحية للأزهر

أحمد غنام

Succession.. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (2)

ناصر الجابري

الشراكة بين الإمارات ومصر.. من منظور الاقتصاد

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة

يائير لابيد: نتنياهو سيخسر حرب غزة ولن يعيد المحتجزين.. والانتخابات هى الحل

للمرة الأولى.. خروقات نتنياهو فى غزة تدفع الولايات المتحدة لإجراء جديد