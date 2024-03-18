سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 18 مارس 2024 الموافق 8 من شهر رمضان 1445 شهد استقرارًا خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، ونتيجة لذلك ينشر "الدستور" خلال السطور التالية سعر الدولار اليوم في البنوك.

سعر الدولار اليوم ثامن يوم رمضان 2024 خلال منتصف التعاملات

سعر الدولار اليوم الاثنين 18 مارس 2024 في مصر

سعر الدولار اليوم الاثنين 18 مارس 2024 سجل استقرارًا خلال منتصف التعاملات في البنك المركزي المصري، حيث بلغ نحو 48.71 جنيهًا للشراء، و48.85 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

استقر سعر صرف الدولار الاحد خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث بلغ متوسط سعره 48.71 جنيهًا للشراء، و48.85 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق ثامن يوم رمضان و18 مارس 2024 نحو 50.50 جنيه للشراء مقابل 50.60 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

سعر الدولار في البنك الاهلي

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 18 مارس 2024 استقرارًا في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ 48.75 جنيهًا للشراء، و48.85 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين في البنك التجاري الدولي 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الاثنين 18 مارس 2024

أسعار العملات الأجنبية، خلال منتصف التعاملات وهناك قائمة بالأسعار وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.