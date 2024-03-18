الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم ثامن يوم رمضان 2024 خلال منتصف التعاملات

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 18 مارس 2024 الموافق 8 من شهر رمضان 1445 شهد استقرارًا خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، ونتيجة لذلك ينشر "الدستور" خلال السطور التالية سعر الدولار اليوم في البنوك. 

سعر الدولار اليوم ثامن يوم رمضان 2024 خلال منتصف التعاملات 

سعر الدولار اليوم الاثنين 18 مارس 2024 في مصر 

سعر الدولار اليوم الاثنين 18 مارس 2024 سجل استقرارًا خلال منتصف التعاملات في البنك المركزي المصري، حيث بلغ نحو 48.71 جنيهًا للشراء، و48.85 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

استقر سعر صرف الدولار الاحد خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث بلغ متوسط سعره 48.71 جنيهًا للشراء، و48.85 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق ثامن يوم رمضان و18 مارس 2024 نحو 50.50 جنيه للشراء مقابل 50.60 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بداية التعاملات اليوم

سعر الدولار في البنك الاهلي

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 18 مارس 2024 استقرارًا في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ 48.75 جنيهًا للشراء، و48.85 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين في البنك التجاري الدولي 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الاثنين 18 مارس 2024

أسعار العملات الأجنبية، خلال منتصف التعاملات وهناك قائمة بالأسعار وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري. 

  • بلغ سعر الدولار 48.73 جنيهًا للشراء، و48.83 جنيهًا للبيع.
  • بلغ سعر اليورو 53.27 جنيهًا للشراء، و53.40 جنيهًا للبيع.
  • بلغ سعر جنيه الاسترليني 62.33 جنيهًا للشراء، و62.47 جنيهًا للبيع.
  • بلغ سعر الريال السعودي 12.99 جنيهًا للشراء، و13.02 جنيهًا للبيع.
  • بلغ سعر الدينار الكويتي 158.65 جنيهًا للشراء، و159.03 جنيهًا للبيع
  • بلغ سعر الدرهم الاماراتي 13.26 جنيهًا للشراء، و13.29 جنيهًا للبيع.
  • بلغ سعر الفرنك السويسري 55.59 جنيهًا للشراء، و55.73 جنيهًا للبيع
سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سعر الدولار في مصر اليوم سعر الدولار اليوم في مصر سعر الدولار الان توقعات سعر الدولار الدولار اليوم سعر الدولار في البنوك اعلى سعر للدولار سعر الدولار الدولار فى الصرافة الدولار فى مصر الان الدولار في البنك الدولار مقابل الجنيه

مواد متعلقة

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بداية التعاملات اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 18-3-2024

الأكثر قراءة

عاجل| الأهلى يتصدر والزمالك رابعا.. جدول الترتيب الحقيقى لـ"دورى نايل"

سر اختفاء كيت ميدلتون.. ماذا يحدث فى القصر الملكى البريطانى؟

انخفاض أسعار الدواجن خلال أسبوع.. وخطة الحكومة كلمة السر

أسماء الأمهات المثاليات لعام 2024.. الأولى من الدقهلية

سعر الدولار اليوم ثامن يوم رمضان 2024 خلال منتصف التعاملات

مقترح جديد.. تفاصيل العرض الإسرائيلى لـ حماس فى مفاوضات الدوحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

محمد المعتصم

يجعل كلامنا

وائل لطفي

أهمية أن نروى تاريخنا

عبد الرحيم طايع

السنة المظلمة!

مدحت بشاى

وكأنه !!

لواء.حمدى البطران

حول الدعم في مصر

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

مقترح جديد.. تفاصيل العرض الإسرائيلى لـ حماس فى مفاوضات الدوحة

تقارير إسرائيلية: مفاوضات الهدنة تتجه للتعامل مع "السنوار" بشكل مباشر

الاحتلال يعلن اعتقال 80 شخصًا خلال مداهمته مجمع مستشفى الشفاء