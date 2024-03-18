الإثنين 18 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بـ34 مليون جنيه

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

تمكنت  الأجهزة الأمنية- خلال 24 ساعة- من ضبط  عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية.

وأعلنت الوزارة أنه استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 34 مليون جنيه. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية العملات الاجنبية النقد الأجنبي

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