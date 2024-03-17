اعترافات 3 لصوص تسببوا في قطع المياه عن كوم أمبو في رمضان

تسبب 3 من العناصر الجنائية بتعطيل إمدادات المياه في مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان في شهر رمضان، وقد أمرت جهات التحقيق بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات في الحادث.

وأقرت العناصر الإجرامية أمام جهات التحقيق أنهم قد توجهوا لسرقة كابل كهربائي، وهو الكابل المغذي لمحطة المياه في نطاق كوم أمبو، وأن هذا الكابل تسبب في توقف إمدادات المياه إلى المركز.

كانت تحريات قطاع الأمن العام كشفت أن المتهمين نفذوا تلك الواقعة وتبين أنهم 3 متهمين مسجلين خطر، وعثر بحوزتهم على سيارة بدون لوحات معدنية.