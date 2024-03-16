السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز

حوادث

السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة سرقة الشقق السكنية في السلام

السجن
السجن

عاقبت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، عاطلًا بالسجن 3 سنوات لسرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب في السلام.

وأثناء تفقد قوة أمنية، الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة السلام تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام بالقاهرة)، وبحوزته ("شاشة – بعض المشغولات الذهبية" مجهولين المصدر- مفك).

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات، اعترف بسرقتها من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته.

وباستدعاء مالكة الشقة محل الواقعة تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

محكمة جنايات القاهرة السجن 3 سنوات سرقة الشقق السكنية أسلوب كسر الباب السلام

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