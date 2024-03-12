الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات لمتهم بتزوير محررات رسمية فى مدينة نصر

تزوير
تزوير

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، متهم بتزوير محررات رسمية بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنية وألزمته بالمصاريف الجنائية في مدينة نصر.

كانت المحكمة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهمة التزوير في أوراق رسمية وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها السابق.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 4277لسنة 2023 جنايات ثان مدينة نصر والمقيدة برقم 2130لسنة 2023 كلي القاهرة الجديدة، وتبين من أمر الإحالة أن المتهم أقدم على ارتكاب تزوير محررات رسمية وهى عقود بيع، بطريق الاصطناع بأن اتفقوا على إنشائها على غرار المحررات الرسمية، بأن أمدوا آخر مجهول بالبيانات والمعلومات المراد إثباتها بالمحررات، فقام الأخير بمهرها بأختام مزورة على غرار الأختام الصحيحة، فتمت الجريمة بناءً على هذه المساعدة.

محكمة جنايات القاهرة متهم تزوير محررات رسمية السجن المشدد 10 سنوات مدينة نصر

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