المشدد 3 سنوات لمتهمين بتزوير المحررات الرسمية في أوسيم

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بجنوب القاهرة، بمعاقبة متهمين بتزوير المحررات الرسمية في منطقة أوسيم بالسجن المشدد 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.

كانت تمكنت الأجهزة المعنية من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفوا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامى كما ضبط بحوزتهما 6 أختام وأكلاشيهات منسوبة لجهات حكومية مختلفة، الأجهزة والأدوات المستخدمة فـى التزوير، عدد من أصول وصور ضوئية لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير لجهات مختلفة، مبالغ مالية، 10 هواتف محمولة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.