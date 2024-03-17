مسلسل صيد العقارب الحلقة 7.. رياض الخولي لمحمد نجاتي: العداوات مبينزلهاش إعلانات

شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 7 بطولة غادة عبدالرازق أحداثا مشوقة حيث توجه محمد نجاتي إلى رياض الخولي ليخبره بتفاصيل مقابلته مع أحمد ماهر ليطلب منه تفريغ الكاميرات ليكشف سبب قيام علي نجل الخولي بقتل على ابن أحمد ماهر، وأنه لم يخبره بأي شيء بسبب علاقته الوطيده برياض الخولي لأنه يحبه بشده ويقدره، وأنه لن يبيعه أبدا وسأله من فعل ذلك بأحمد ماهر، وهل له علاقة بمحاولة قتل الأخير.

مسلسل صيد العقارب تفاصيل أحداث الحلقة 7

جاء رد رياض الخولي في مسلسل صيد العقارب الحلقة 7، أصيل يا شريف بيه، وقال له يا شريف العدوات ما بينزلهاش إعلانات في الجرائد.

مسلسل غادة عبدالرازق موعد عرض الحلقة 7

ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 6 على منصة واتش إت في تمام الساعة 7.30 مساء طول شهر رمضان، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة السابعة

القناة الناقلة لمسلسل صيد العقارب الحلقة 6 هي قناة سي بي سي، وذلك في تمام الساعة 7.30 مساء يوميا طيلة أيام شهر رمضان.

قصة مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاسة الفنانة غادة عبدالراوق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور اسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.