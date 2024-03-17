رويترز: العلاقة بين مصر والاتحاد الأوربى أصبحت "استراتيجية".. والقاهرة تلعب دورا هاما فى غزة

اعتبرت وكالة رويترز الأمريكية، اليوم الأحد، أن الاتفاق بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي يتضمن حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.1 مليار دولار)، يرفع العلاقة بين الطرفين إلى "شراكة استراتيجية".

وتم الكشف عن الاتفاق أثناء زيارة وفد من الاتحاد الأوربي بقيادة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى القاهرة.

ووفقا لرويترز، يهدف الاتفاق إلى تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن، مع تقديم المنح والقروض وغيرها من التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم الاقتصاد المصري.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، التي سافرت إلى القاهرة برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورؤساء وزراء اليونان والنمسا وبلجيكا والرئيس القبرصي، إن مثل هذه الصفقات هي "أفضل طريقة لمعالجة تدفقات الهجرة غير الشرعية".

أهمية مصر الاستراتيجية

ونقلت رويترز عن دبلوماسيين قولهم:" إن أهمية مصر الاستراتيجية برزت من خلال الحرب في غزة، حيث تحاول مصر التوسط بين إسرائيل وحماس وزيادة توصيل المساعدات الإنسانية، والنزاع في السودان المجاور، والذي خلق أكبر أزمة نزوح في العالم".

وقال مسئول كبير في الاتحاد الأوروبي إن معظم تمويل الاتحاد الأوروبي تم تخصيصه حديثًا وتم وضعه بالتعاون الوثيق مع صندوق النقد الدولي، حيث سيتم تسليم مليار يورو من تمويل القروض "المالية الكلية" هذا العام.