الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

القيادة الأمريكية: واشنطن تنفذ عميلة إنزال المساعدات جويًا على غزة

إنزال المساعدات
إنزال المساعدات

قامت القيادة المركزية الأمريكية بإسقاط جوي آخر للمساعدات الإنسانية على غزة يوم الأحد، لتوفير الإغاثة الأساسية للمدنيين المتضررين من الصراع المستمر.

وتعد هذه عملية الإنزال الجوي الثانية عشرة للمساعدات الإنسانية التي تقوم بها الولايات المتحدة في غزة في الأسابيع الأخيرة، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.

 

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ووفقًا لبيان القيادة المركزية الأمريكية، قامت البعثة بإسقاط "أكثر من 28.000 وجبة طعام و34.500 زجاجة مياه سعة 5.5 لتر" إلى شمال غزة، والتي وصفتها بأنها "منطقة ذات حاجة ماسة".


وانضمت الولايات المتحدة إلى العديد من الدول الأخرى في إسقاط المساعدات جوًا على غزة، التي تعاني من أزمة إنسانية.

ووفقًا لـcnn، فإنه مع أن عمليات تسليم المساعدات على الأرض أقل بكثير من الأعداد اللازمة لدرء المجاعة في القطاع، فمن المأمول أن توفر عمليات الإنزال الجوي هذه شريان حياة للناس في غزة.

واشنطن عملية إنزال جوي أمريكا غزة القيادة المركزية

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