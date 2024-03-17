الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

رئيس المفوضية الأوروبية: أحيي الرئيس السيسي على جهوده في وقف إطلاق النار في غزة

رئيس المفوضية الأوروبية
رئيس المفوضية الأوروبية

قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إن زيارتي اليوم تعكس قوة العلاقات الثنائية مع مصر وشراكتنا تستند على 6 ركائز ومجالات مشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأضافت خلال المؤتمر الصحفي: "نطور برنامج الربط الكهربائي بين مصر واليونان، والقاهرة لديها المقومات لكي تصبح محور الطاقة في المنطقة".

وتابعت: "لدينا مستوى تعاون مناسب في ملف الهجرة غير الشرعية ونقدر دور مصر المتفاني".

وأكملت: "أحيي الرئيس المصري على جهوده في وقف إطلاق النار في غزة، ويجب أن تصل المساعدات المصرية إلى القطاع فورا".

 

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