الأحد 17 مارس 2024
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أحمد الطاهري يسرد قصة "موبي ديك": الرواية التي غيرت وجه الأدب (فيديو)

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

تحدث الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن رواية "موبي ديك" للكاتب الأمريكي هرمان ملفيل، والتي يعتبرها معظم النقاد اليوم ضمن أهم 100 رواية في تاريخ الإنسانية.

وأوضح الطاهري، خلال تقديمه برنامج "كلام محترم"، المُذاع على إذاعة راديو 9090، أن هذه الرواية صدرت لأول مرة في عام 1852، ولم تحقق أي نجاح يذكر في ذلك الحين، ولم يكتب عنها أي ناقد أو احتفت بها الصحف، وصاحبها أصيب بالاكتئاب والإحباط؛ لأن روايته لم تحقق أي عائد جماهيري أو مادي، حتى اضطر للعمل في أي مجال يستطيع أن يكسب منه "لقمة العيش".

وأضاف الطاهري، أنه بعد وفاة الكاتب، أصبحت الرواية من الأعمال الخالدة، وصدرت لها عشرات الطبعات، كما ترجمت إلى كل لغات العالم، كما اعتبرها النقاد تحفة أدبية عظيمة، وألهم سينمائيين في العالم بالعديد من الأفلام.

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