الأحد 17 مارس 2024
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أبو عاصى لـ"أبواب القرآن": الشريعة تُعلى من قيم العدل والإنصاف (فيديو)

أبواب القرآن
أبواب القرآن

ألقى الدكتور محمد سالم أبوعاصي، الضوء على مرونة الشريعة الإسلامية وتأقلمها مع مختلف العصور والمجتمعات، مؤكدًا أن القرآن لم يأتِ ليقيد الناس بتفاصيل دقيقة في المعاملات، بل جاء ليضع الأسس العامة التي تُمكن المجتمعات من القيام على العدل والإنصاف، خاصةً فيما يتعلق بمكانة المرأة والسلوك الأخلاقي.

وأشار أبو عاصي خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "أبواب القرآن"، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، إلى أن الآيات القرآنية المتعلقة بالبيع والمعاملات قليلة، مما يدل على رغبة الشريعة في ترك الحرية للناس لتنظيم شئونهم وفقًا للظروف المحيطة بهم.

وأضاف أن الإسلام يُعلي من قيمة الشورى والمصلحة العامة، مؤكدًا أن الفتوى يجب أن تستند إلى المصلحة وليس الورع الشخصي.

وفي تعليقه على الفتاوى المعاصرة، لفت أبو عاصي إلى أن الحلال يغلب على المحرم في الإسلام، ولكن البعض قد يُقدم على تضخيم قائمة المحرمات دون داعٍ، مؤكدًا  أهمية البحث عن الحلول الشرعية التي تُلبي احتياجات الناس وتتوافق مع العرف والمصالح العامة، مشيرًا إلى أن دور العلماء والفقهاء هو تيسير الأمور وليس تعقيدها.

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