رئيس وزراء بلجيكا: مصر تلعب دورا مهما في مكافحة الاتجار بالبشر وشبكات التهريب

قال رئيس وزراء بلجيكا، الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، ألكسندر دي كروو، إنه يتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على استضافته هذه القمة المهمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن مصر تلعب دورا هاما في مكافحة الاتجار في البشر وشبكات التهريب.

وأضاف، خلال كلمته في القمة المصرية الأوروبية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "لدينا شراكة استراتيجية ومهمة مع مصر ستقدم المزيد من الاستثمارات وفرص العمل، وسمدهم مصر في جهودها المحورية للقضار على أسباب الهجرة غير الشرعية".