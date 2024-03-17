رئيسة المفوضية الأوروبية: التعاون مع مصر يشهد حزمة بـ7.4 مليار يورو

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن هذه اللحظة تاريخية حقًا، حيث يشهد اليوم رفع العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى مستوى استراتيجيًا وشامل.

وتابعت رئيسة المفوضية الأوروبية خلال كلمتها اليوم في القمة المصرية الأوروبية: “نوافق على مجموعة من الحزم تشمل التجارة والاستثمار والطاقة منخفضة الكربون وإدارة الهجرة والأهم من ذلك التجارة في الأشخاص من حيث التعليم والثقافة”.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أن هذا يصاحبه حزمة من الدعم المالي تصل لـ 7.4 مليار يورو في السنوات المقبلة.