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توك شو

إبراهيم عيسى يكشف عن المرة الوحيدة التي تعرض فيها للضرب (فيديو)

إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى

شارك الكاتب والإعلامي إبراهيم عيسى، تجاربه الشخصية، مُسلطًا الضوء على طفولته الفريدة التي لم تشهد أي عقاب بدني من والدته، وكيف نشأ كطفل متمرد لم يخضع للضرب سوى مرة واحدة في المدرسة.

عيسى، الذي اشتهر بآرائه الجريئة، أوضح خلال لقائه مع الإعلامية منى عبد الوهاب، ضمن برنامج "ع المسرح"، المذاع عبر شاشة قناة الحياة، أن العقاب الذي تلقاه كان نتيجة لسلوك زميل آخر، مُعبرًا عن رفضه لمبدأ "العقاب الجماعي" الذي يُعاقب فيه الجميع بسبب خطأ فرد. 

وأشار عيسى، إلى أن الضرب الذي تعرض له كان من مدرس الرسم، وهو الحادث الوحيد الذي شاب سجله الخالي من المشاجرات طوال حياته، رغم آرائه التي أثارت اشمئزاز الجميع.

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